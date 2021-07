Sabato si disputeranno le semifinali del Preolimpico di Belgrado. Il penultimo atto prima del gran finale, che mette Il penultimo atto prima del gran finale, che mette in palio un biglietto per il Giappone . Il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo accomuna le quattro squadre rimaste in corsa (Serbia, Italia, Porto Rico e Repubblica Dominicana), ma realisticamente solo i serbi padroni di casa e gli azzurri possono realmente ambire al pass olimpico.

e che ora si troverà ad affrontare la Repubblica Dominicana, che ha superato le Filippine nello spareggio per il secondo posto del gruppo A. Sulla carta è un match molto simile a quello già giocato dagli azzurri, con la squadra di Meo Sacchetti che partirà con i favori del pronostico, ma che dovrà evitare i passaggi a vuoto visti contro Porto Rico. Un’Italia che ha rotto il ghiaccio nella giornata di ieri con la vittoria sofferta su Porto Rico he ha superato le Filippine nello spareggio per il secondo posto del gruppo A. Sulla carta è un match molto simile a quello già giocato dagli azzurri, con la squadra di Meo Sacchetti che partirà con i favori del pronostico, ma che dovrà evitare i passaggi a vuoto visti contro Porto Rico.

La Repubblica Dominicana ha dimostrato di essere una buona formazione, capace di impensierire per tre quarti la Serbia, prima di crollare in maniera netta negli ultimi dieci minuti. Le chiavi tattiche sono quasi le stesse viste con Porto Rico e gli azzurri dovranno essere bravi a limitare il tiro da tre degli avversari, mettendo grande pressione sui portatori di palla. In attacco invece molto passa dalla regia di Nico Mannion e dalla fase realizzativa di Polonara e Fontecchio, sperando di avere un Melli totalmente diverso rispetto a quello dell’esordio.

L’altra semifinale mette di fronte Serbia e Porto Rico. Il pronostico sembra essere scritto con i padroni di casa che sembrano attendere solamente il suono dell’ultima sirena della finale per festeggiare la qualificazione olimpica. Una Serbia che dovrà fare a meno dell’infortunato Jovic, ma almeno contro Porto Rico non sembra essere un problema. I centroamericani sono obbligati a giocare la partita della vita, tenendo percentuali altissime dall’arco, anche se non sembrano esserci giocatori in grado di poter contenere uno come Boban Marjanovic.

Questo il programma delle semifinali

ore 13.00 Italia-Rep. Dominicana (Diretta TV Sky Sport Uno e Rai Sport / Diretta streaming su SkyGo e RaiPlay)

ore 16.00 Serbia-Portorico (Diretta TV su Sky Sport / Diretta streaming su SkyGo)

