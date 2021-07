con una rimonta dal -17 e che permette ora di evitare la semifinale con la Serbia: Coach Meo Sacchetti ha commentato così, a caldo, il successo conquistato dalla sua Nazionale azzurra per 90-83 su Porto Rico nella prima partita del preolimpico di Belgrado, una vittoria arrivatae che permette ora di evitare la semifinale con la Serbia:

"Nei primi 15 minuti abbiamo sofferto tanto, eravamo sempre un passo indietro. Poi siamo riusciti a tamponare in difesa e la reazione è arrivata. Abbiamo dovuto vincere la partita per tre volte, ma è la prima gara giocata in 14 giorni, va bene così. Abbiamo cambiato l'inerzia con la difesa nel secondo tempo, trovando sicurezza in attacco e segnando quei tiri che avevamo sbagliato nel primo. Mannion e Fontecchio sono due ragazzi con grande personalità, capaci di girare una partita che si era messa male. Polonara ha un ruolo di guida naturale per aver giocato l'Eurolega da protagonista e aver raggiunto sicurezze importanti. Bravo anche Tessitori, ci ha dato un grande aiuto. La Serbia? Finora ha scherzato. Ora noi però pensiamo soltanto alla semifinale".

Mannion: "Abbiamo talento e durezza per battere tutti"

"Ho provato a portare energia, soprattutto sul piano difensivo, so che sono in grado di farlo e che posso aiutare i miei compagni. Quando abbiamo alzato l'intensità difensiva siamo riusciti anche a dare maggior fluidità all'attacco e a rimontare dal -17. Complimenti a tutti, siamo stati tutti bravi nell'alzare il nostro livello nel corso della gara. Sono lontano da casa, dagli amici e dalla famiglia, ma questo gruppo è fantastico, i ragazzi mi fanno sentire uno di loro, c'è tanta voglia di aiutarsi l'uno con l'altro e ci troviamo molto bene insieme. Sabato dovremo fare la nostra partita. Abbiamo talento e durezza sufficienti per battere tutte le squadre che sono qui a Belgrado. Dovremo essere bravi a farci trovare pronti".

Polonara: "Cose semplici e difesa, le vittorie partono da qui"

"Il primo tempo è stato soft, eravamo disuniti. Ci siamo parlati nell'intervallo e abbiamo ricominciato facendo le cose semplici, togliendo loro i rimbalzi d'attacco e la transizione. La reazione è stata forte e bella. Questa partita ci insegna che le gare secche sono sempre pericolose e che ogni possesso va gestito come fosse l'ultimo. Mannion? Ha un grande talento e, anche se quest'anno in NBA non ha avuto tantissimo spazio, ha le qualità per diventare un giocatore di altissimo livello. Vitali? Ci ha mandato il messaggio giusto in difesa: le vittorie devono partire da lì".

Fontecchio: "Abbiamo grande potenziale, chi se la sente, si prende la responsabilità"

"Gli ultimi giocatori si sono aggregati una settimana fa, è la prima partita che facciamo tutti insieme, ed è normale iniziare male. La reazione, però, è stata ottima. Vitali ha difeso molto bene, in attacco abbiamo preso fiducia ed è emerso tutto il nostro potenziale offensivo. Siamo un gruppo di giocatori giovani, ma veniamo tutti da ottime annate. Chi se la sente, si prende la responsabilità. Oggi siamo andati bene io, Polonara e Mannion, sabato potrebbero essere Melli, Tonut o chiunque altro. Il potenziale c'è, e ora abbiamo l'obiettivo di vincere altre due partite per andare alle Olimpiadi, un traguardo fantastico. La Serbia è da temere, ma pensiamo prima alla gara di sabato".

Ricci: "E' una nazionale diversa ma super affamata"

