L'Italia torna alle Olimpiadi dopo 17 anni di assenza grazie al successo sulla Serbia per 102-95 nella finale nel torneo preolimpico di Belgrado. Ecco le dichiarazioni a caldo dei protagonisti principali: coach Meo Sacchetti, il capitano Nicolò Melli e Achille Polonara.

Coach Meo Sacchetti: "Questa squadra è un gruppo vero, ha qualcosa di particolare"

"Ero molto sereno, perché avevo visto che questa squadra stava bene assieme. Nella prima partita contro Porto Rico abbiamo faticato e ne siamo usciti, prendendo fiducia per le gare successive. Abbiamo giocato aggressivi ma leggeri, trovando le qualità dei nostri giocatori. Sono i giocatori che fanno bravo l'allenatore, tutto è partito dalla chimica di questo gruppo, si vedeva che stavano bene assieme e che c'era qualcosa di particolare. L'inizio del secondo tempo è stato decisivo per creare il break. Gallinari? Non mi sembra giusto parlare del futuro 30 minuti dopo la fine di questa partita. Ora festeggiamo questa vittoria e poi penseremo e parleremo di altre situazioni".

Nicolò Melli: "Orgoglioso di essere capitano di questo gruppo straordinario"

"Siamo riusciti a fare quello che abbiamo fallito cinque anni fa, quando abbiamo perso in casa contro la Croazia. Ma sinceramente non ho pensato a quell'esperienza. Eravamo nervosi, sì, ma sentivamo un'energia positiva, perché nessuno raggiunge una finale pensando di perdere. Abbiamo giocato con grande intensità, battendo la Serbia a Belgrado, è una cosa incredibile. Abbiamo disputato una partita perfetta, comandando sin dall'inizio. Sono molto orgoglioso di essere capitano di questa squadra. Non lo sono mai stato nella mia carriera, ma se c'è una squadra che mi rende orgoglioso è proprio questa Nazionale. Siamo un vero gruppo, unito, non soltanto nelle fotografie. Ci piace allenarci e stare insieme. Ora andremo in Giappone a giocare le Olimpiadi, è un traguardo incredibile. Avevo detto che questo gruppo aveva delle grandi qualità e siamo riusciti a esprimerle sul campo. Ora è tempo di festeggiare e prepararsi per Tokyo".

Achille Polonara: "Bravi nel restare concentrati e aggressivi"

"Siamo stati bravi nel restare concentrati e aggressivi anche nei momenti difficili, non abbiamo mai guardato il tabellone, perché c'è il rischio di restare ingannati quando ci si vede in vantaggio di più di 20 punti. Aver giocato al Baskonia è stato molto importante per la mia crescita. Anche nel primo anno, quando giocavo meno, ho imparato tantissimo allenandomi con Toko Shengelia. Quest'anno ho ricevuto tantissima fiducia da coach Ivanovic e mi ha permesso di migliorare e prendere ancora più fiducia".

Ricci: "E' una nazionale diversa ma super affamata"

