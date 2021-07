FINE PRIMO QUARTO - Italia-Repubblica Dominicana 22-14

10' - 22-14 - Palla interna per Tessitori che subisce fallo a bonus esaurito: 2/2 ai liberi. Il primo quarto si chiude con una tripla sbagliata da Francis.

9' - 20-14 - Tripla di Vitali in uscita dai blocchi. Torres a segno dal palleggio dai 5 metri. Penetrazione centrale facile di Torres e fallo di Tessitori: 2/2.

Tokyo 2020 L'Italia rimonta da -17 e batte Porto Rico: evitata la Serbia in semifinale IERI A 16:30

8' - 17-10 - Canestro di Torres in penetrazione di forza. Altra entrata di Mannion con fallo subito: 1/2. Poi fallo su Mendoza sul cambio di fronte: 2/2 in lunetta.

7' - 16-6 - Tripla di Mannion dall'angolo su assist di Melli. Poi ancora Mannion attacca in transizione e subisce fallo: 2/2.

6' - 11-6 - Bellissimo canestro di Polonara: schiacciata in transizione su assist di Moraschini.

5' - 9-6 - Penetrazione di Fontecchio con fallo subito e bonus esaurito dalla Rep. Dominicana: 2/2 in lunetta.

4' - 7-6 - Canestro in avvicinamento di Liz. Risponde Tonut con una tripla.

3' - 4-4 - Bel canestro di Rojas in transizione.

2' - 4-2 - And-one di Polonara a rimbalzo d'attacco dopo un errore di Fontecchio, errore però sul libero aggiuntivo.

1' - 2-2 - Subito lunetta per Solano: 2/2. Tonut segna il primo canestro azzurro in penetrazione.

Confermato il quintetto base già visto all'esordio: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli!

Amici di Eurosport, bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Italia-Repubblica Domincana, partita valida per le semifinali del torneo preolimpico di Belgrado. La vincente strapperà il pass per la finale di domani (domenica), con la sfida alla vincente tra Serbia e Porto Rico per conquistare un posto ai Giochi di Tokyo.

Ricci: "E' una nazionale diversa ma super affamata"

Tokyo 2020 L'Italia rimonta da -17 e batte Porto Rico: evitata la Serbia in semifinale IERI A 16:30