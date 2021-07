Coach Meo Sacchetti aveva ragione. Sarà anche un'Italia inedita e particolare, ma dotata di una forza di gruppo che ricorda tantissimo le nazionali del periodo d'oro azzurro, a cavallo tra gli anni '90 e 2000. Quelle di cui andrà a ripercorrere le orme, centrando una qualificazione ai Giochi olimpici che mancava da 17 anni, da quella mitica rassegna di Atene 2004 chiusa con l'argento al collo. Quella maturata contro la Serbia sul parquet di Belgrado è un'impresa destinata a restare indelebile nella memoria dei tempi. Perché, da purissima underdog, l'Italia ha messo alle corde una delle rappresentative più forti del mondo, giocando, di fronte al pubblico nemico, la sua pallacanestro per quaranta minuti filati. Una pallacanestro moderna, godibile ed efficace, fatta di una difesa mobile e corale e di un attacco fiammante con ottime spaziature e un gioco di penetra-e-scarica per esaltare le versatilità dei nostri giocatori, ben evidenziata dalle 14 triple mandate a bersaglio.

Protagonista il gruppo, abbiamo detto. Ma se ci addentriamo nei singoli, i top sono sempre gli stessi che hanno segnato l'intero torneo di Belgrado. Inserito in azzurro con più curiosità che altro, Nico Mannion si è dimostrato essere giocatore e leader vero. Il debutto promettente al torneo di Amburgo è sfociato in un meraviglioso crescendo con l'importanza della posta in palio a Belgrado: 24 punti, 4 assist, regia lucida e capacità di creare continuamente pericoli dal palleggio, spezzando la prima linea difensiva sul perimetro, un must per il sistema di coach Sacchetti. Al suo fianco, i due ragazzi esplosi all'estero in questa stagione e diventati giocatori di impatto anche in Eurolega. Achille Polonara prosegue la sua straordinaria maturazione con una serata da 22 punti e 12 rimbalzi, chiudendo anche da centro per i problemi di falli di Melli e Tessitori, mentre Simone Fontecchio dimostra di aver ormai acquisito una sicurezza brillante nei propri mezzi fisici e atletici: 21 punti, 8 rimbalzi, e una capacità di costruirsi (e segnare) conclusioni dal palleggio degna dei più grandi scorer del continente. Il quarto incomodo, se lo possiamo definire così, è Stefano Tonut, già decisivo nel successo in semifinale su Porto Rico. Contro la Serbia arriva un'altra partita di grande maturità offensiva, chiusa con 15 punti, 4 rimbalzi e 4 assist.

Se l'attacco sprinta a pieni giri sparando 102 punti complessivi, è la difesa che fa la differenza per costruire il break decisivo nel terzo periodo, quando l'Italia tiene la Serbia soli 4 punti in 6 minuti abbondanti per volare sul +24 (massimo vantaggio sul 73-49). Una difesa che morde sul perimetro, pressando il pallone e togliendo idee a un'avversaria che deve fare i conti con l'ecatombe dei suoi costruttori di gioco (all'infortunato Stefan Jovic si affianca un acciaccato Vasiljie Micic, in grado di reggere, senza impressionare, per meno di 14 minuti), e che regge il confronto fisico in vernice mandando presto fuori gioco i 224 cm di Boban Marjanovic: ottimi Nicolò Melli (ancora poco presente in attacco ma strepitoso sotto il proprio tabellone) e Amedeo Tessitori, ma la spinta decisiva arriva da Alessandro Pajola, pienamente recuperato dalla distorsione alla caviglia sofferta contro Porto Rico e straordinario nell'infilare la museruola a Milos Teodosic.

Serbia-Italia 95-102

Italia : Mannion 24, Tonut 15, Fontecchio 21, Polonara 22, Melli 5; Moraschini, Pajola 10, Ricci 3, Tessitori 2, Vitali. N.e.: Abass, Spissu. All.: Sacchetti.

: Mannion 24, Tonut 15, Fontecchio 21, Polonara 22, Melli 5; Moraschini, Pajola 10, Ricci 3, Tessitori 2, Vitali. N.e.: Abass, Spissu. All.: Sacchetti. Serbia: Avramovic 2, Dobric 17, Andjusic 27, Bjelica 5, Marjanovic 7; Kalinic 2, Micic 8, Petrusev 22, Teodosic 5. N.e.: Milosavljevic, Jovic, Davidovic. All.: Kokoskov.

