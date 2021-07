Serbia-Italia. Dopo il successo della Nazionale azzurra piegando Porto Rico per 102-84. Pronostico rispettato: la finale del torneo preolimpico di Belgrado sarà. Dopo il successo della Nazionale azzurra sulla Repubblica Dominicana per 79-59 , anche i padroni di casa strappano la qualificazione al match che mette in palio un posto ai Giochi di Tokyo

Dopo un inizio equilibrato (28-26), la Serbia prende margine nel secondo periodo per il 51-40, e si lascia definitivamente gli avversari alle spalle innestando le marce alte negli ultimi dieci di gioco. Coach Igor Kokoskov è costretto a rinunciare a Stefan Jovic (torneo concluso anzitempo per il problema muscolare sofferto nel match contro la Repubblica Domincana) e all'acciaccato Nikola Kalinic, ma ottiene ottime risposte dai suoi veterani. Vasilije Micic brilla con 21 punti e 8 assist dopo aver riposato l'ultima partita, alternandosi alla perfezione in regia con Milos Teodosic (11+10), Nemanja Bjelica fornisce quantità all-around con 18 punti e 7 rimbalzi e il giovane Filip Petrusev continua a giocare un torneo di altissimo livello con altri 15 punti e 8 assist, numeri che lo proietteranno sui taccuini di molti scout in questa estate di mercato.

La finale tra Serbia e Italia si disputerà domenica 4 luglio alle ore 20.30: la partita sarà visibile in diretta su Sky Sport 1 e Rai Sport.

Preolimpico di Belgrado: calendario e risultati

Le partite in programma si disputeranno all'Aleksandar Nikolic Hall, arena dalla capacità di 8.000 posti. Il torneo sarà trasmesso interamente da Sky Sport, mentre le partite degli Azzurri andranno in onda anche su Rai Sport.

Martedì 29 giugno, ore 20.15 - Rep. Dominicana-Serbia 76-94

Mercoledì 30 giugno, ore 20.15 - Serbia-Filippine 83-76

Giovedì 1° luglio, ore 16.30 - Italia- Porto Rico 90-83

Giovedì 1° luglio, ore 20.30 - Filippine-Rep. Dominicana 67-94

Sabato 3 luglio, ore 13.00 - prima semifinale, Italia-Repubblica Dominicana 79-59

Sabato 3 luglio, ore 16.00 - seconda semifinale, Serbia-Porto Rico 102-84

Domenica 4 luglio, ore 20.30 - finale, Italia-Serbia

