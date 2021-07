14' - 36-35 - Andjusic on-fire, terza tripla di fila a bersaglio. Poi ancora Andjusic a subire fallo in penetrazione: 2/2 in lunetta. L'Italia resta in scia con la tripla di Polonara.

13' - 31-32 - Ancora Andjusic a segno dall'arco si rimessa da fondo. Bellissimo canestro di Fontecchio in svitamento dalla media.

12' - 28-30 - Canestro di Avramovic in contropiede. Poi ancora campo aperto per Dobric, fermato da un fallo: 1/2 in lunetta. Gran canestro di Mannion in coast-to-coast, ma Adjusic si sblocca con una tripla.

11' - 22-28 - Fallo di Ricci a rimbalzo su tripla sbagliata da Melli, poi air-ball di Dobric.

FINE PRIMO QUARTO - SERBIA-ITALIA 22-28

10' - 22-28 - Altro fallo di Tessitori su Petrusev, è già il terzo: 2/2 in lunetta. Poi palla persa di Vitali e air-ball su tripla forzata da Micic. Il primo quarto si chiude con una bellissima penetrazione di Tonut sulla sirena.

9' - 20-26 - Micic "ruba" un fallo di esperienza su tiro da tre: 3/3 in lunetta. Triplona di Tonut allo scadere dei 24". Fallo di Tessitori lontano dalla palla: Bjelica fa 2/2 ai liberi.

8' - 15-23 - Gran riga di fondo di Tonut, a segno in reverse. Rubata di Pajola, che si è subito preso cura di Teodosic, e schiacciata di Tessitori in contropiede. Coach Kokoskov costretto a chiamare un altro time-out.

7' - 15-19 - Triplona di Micic in transizione su assist di Teodosic. Poi Teodosic imbecca anche Dobric per un'altra tripla ed è time-out per coach Meo Sacchetti. L'Italia esce bene dal time-out con uno splendido canestro con fallo di Mannion in penetrazione.

6' - 9-16 - Canestrone di Fontecchio dal mezzo angolo. Petrusev risponde dai tre metri.

5' - 7-14 - Bella penetrazione in reverse di Mannion. Poi palla persa di Avramovic per fallo in attacco. Serbia a zona, punisce subito Mannion dalla media distanza, time-out per coach Kokoskov.

4' - 7-10 - Fontecchio segna dalla media in transizione. Pareggio con la tripla di Bjelica dalla punta, ma Italia che torna avanti con la bomba di Polonara.

3' - 4-5 - Fallo su Polonara a rimbalzo d'attacco: 1/2 ma tap-in in schiacciata di Fontecchio. Arriva la risposta, con schiacciata, di Marjanovic.

2' - 2-2 - Bjelica appoggia in semigancio al tabellone.

1' - 0-2 - Melli segna dal mezzo angolo su assist di Polonara.

Avramovic, Dobric, Andjusic, Bjelica e Marjanovic il quintetto scelto invece da coach Igor Kokoskov per la Serbia.

Il quintetto base scelto da coach Meo Sacchetti per sfidare la Serbia: Nico Mannion, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Achille Polonara e Nicolò Melli. Out, dunque, Marco Spissu rispetto alle ultime gare degli Azzurri.

La Serbia parte favorita, non soltanto per il fattore campo. I nostri avversari possono schierare una serie di grandi campioni, da Milos Teodosic a Vasilije Micic, da Boban Marjanovic a Nemanja Bjelica. La Serbia è superiore all'Italia a livello tecnico e fisico, ma la nostra Nazionale ha dalla sua la leggerezza, una grande forza di gruppo e un gioco offensivo rapido, fluido e capace di colpire duramente dall'arco.

7Bentrovati amici di Eurosport al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging della finale del torneo preolimpico di Belgrado tra Serbia e Italia: la partita di questa sera mette in palio un posto ai Giochi di Tokyo di luglio/agosto!

