I 12 per il preolimpico ci sono. E, com'era prevedibile, la squadra definitiva è molto differente da quella che ha affrontato il cammino di preparazione con il torneo di Amburgo della scorsa settimana . Per la precisione, è cambiata addirittura per la metà dei suoi effettivi.

Michele Ruzzier e Mouhamet Diouf, ultimi due tagli dopo i tre operati alla vigilia della partenza per Belgrado (gli ultimi 6 arrivati, Awudu Abass, Alessandro Pajola, Giampaolo Ricci e Amedeo Tessitori, cui si aggiungono Simone Fontecchio, reduce dal trionfo nel campionato tedesco con l'Alba Berlino, e Riccardo Moraschini. Dell'Italia vista ad Amburgo restano i veterani (Nicolò Melli, Achille Polonara, Marco Spissu, Stefano Tonut e Michele Vitali) più Nico Mannion, la cui creatività dal palleggio si è già rivelata molto importante per il gioco offensivo visto nelle amichevoli in Germania. Coach Meo Sacchetti ha escluso dalla lista, ultimi due tagli dopo i tre operati alla vigilia della partenza per Belgrado ( furono Akele, Candi e Spagnolo ), e tenuto in gruppo aggregatisi soltanto lunedì scorso a causa degli impegni nelle finali-playoff : confermato, dunque, il blocco-Virtus con, cui si aggiungono, reduce dal trionfo nel campionato tedesco con l'Alba Berlino, e. Dell'Italia vista ad Amburgo restano i veterani (Nicolò Melli, Achille Polonara, Marco Spissu, Stefano Tonut e Michele Vitali) più Nico Mannion, la cui creatività dal palleggio si è già rivelata molto importante per il gioco offensivo visto nelle amichevoli in Germania.

Come previsto, sarà una squadra relativamente leggera, con Amedeo Tessitori unico vero centro di ruolo (ma sarà Nicolò Melli ad assorbire il grosso dei minuti in quella posizione, con la possibilità di adattare anche Achille Polonara in quintetti ultra-small), che dovrà costruire la propria forza su una difesa mobile e aggressiva e su un attacco capace di giocare in velocità, aprire il campo e creare tanto dal perimetro anche per innescare i tiratori sugli scarichi.

Tokyo 2020 Melli: "Orgoglioso di essere capitano dell'Italia, siamo giovani ma affiatati" 23/06/2021 A 16:09

Il roster ufficiale con i 12 Azzurri per il torneo preolimpico di Belgrado:

Giocatore Età Ruolo Squadra #0 Marco Spissu 1995 playmaker Sassari #1 Niccolò Mannion 2000 playmaker Golden State #7 Stefano Tonut 1993 guardia Venezia #9 Nicolò Melli 1991 ala-centro Dallas #13 Simone Fontecchio 1995 ala Alba Berlino #16 Amedeo Tessitori 1994 centro Virtus Bologna #17 Giampaolo Ricci 1991 ala Virtus Bologna #23 Awudu Abass 1993 guardia-ala Virtus Bologna #24 Riccardo Moraschini 1991 guardia-ala Milano #31 Michele Vitali 1991 guardia Bamberg #33 Achille Polonara 1991 ala Baskonia #54 Alessandro Pajola 1999 playmaker Virtus Bologna

Guarda tutti gli highlights del Torneo di Amburgo

Italia-Tunisia

Highlights: Italia-Tunisia 82-56

Italia-Repubblica Ceca

Highlights: Italia-Repubblica Ceca 83-71

Italia-Germania

Highlights: Italia-Germania 79-91

Tokyo 2020 Coach Sacchetti: "La mia Italia è un bel mix, atipica ma sfacciata" 23/06/2021 A 15:08