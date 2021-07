con una rimonta pazzesca dal -26, quando ormai sembrava spacciata. In questi mesi sono cambiate tante facce su entrambi i fronti, ma non gli equilibri psicologici. E, ancora una volta, la Nazionale di coach Meo Sacchetti resuscita dal suo momento peggiore (-17 sul 25-42 del 15') per andare a festeggiare un'altra bella vittoria di carattere e gruppo. Il successo nello scontro diretto del gironcino W a parte, permette agli Azzurri di evitare il pericolosissimo accoppiamento in semifinale con la Serbia e rappresenta, di fatto, un bell'esordio positivo per una squadra sostanzialmente nuova, Due anni fa, nell'ultima partita dei Mondiali in Cina, l'Italia superò Porto Rico in overtime, quando ormai sembrava spacciata. In questi mesi sono cambiate tante facce su entrambi i fronti,. E, ancora una volta, la Nazionale di coach Meo Sacchetti resuscita dal suo momento peggioreper andare a festeggiare. Il successo nello scontro diretto del gironcino azzoppato dal forfait del Senegal per covid vale triplo: perché,a parte, permette agli Azzurri di evitare il pericolosissimo accoppiamento in semifinale con la Serbia e rappresenta, di fatto, un bell'esordio positivo cambiata per metà degli effettivi al rientro a Milano dopo la tournée di Amburgo e mai riuscita a testarsi in campo prima d'oggi.

L'inizio complicato, segnato da una difesa poco efficace sulla palla e da un attacco incapace di generare vantaggio sul perimetro, fattore-chiave per una squadra che non vanta presenze affidabili di peso vicino a canestro, è probabilmente frutto di alchimie ancora da affinare e trovare in corsa. Situazione difficile, vero, ma non impossibile. Perché anche la Serbia, grande favorita, ha mostrato lunghi tratti oscuri nelle due partite iniziali contro avversarie abbordabili come Repubblica Dominicana e Filippine. E sarà proprio una di queste a sfidare l'Italia in semifinale, la vincente dello scontro diretto in programma questa sera, alle ore 20.30, che chiuderà la fase a gironi.

I primi segnali di svolta della partita compaiono nella fase conclusiva del secondo quarto e maturano a cavallo dei due periodi conclusivi. L'Italia trova maggior compattezza e fisicità con l'ingresso di Amedeo Tessitori dalla panchina, scongelato dopo tre mesi ai box, e riacquista fiducia difensiva con il lavoro straordinario sul pallone di Nico Mannion, sguinzagliato come specialista su Gary Browne, incontenibile nella prima metà di gioco, a causa dell'evidente ritardo di condizione di Marco Spissu e dell'infortunio alla caviglia che estromette Alessandro Pajola dopo pochi minuti.

Il figlio del leggendario Pace risponde in maniera straordinaria su entrambi i lati del campo. Spenta la luce di Browne, Porto Rico crolla mentalmente e soffoca in cinque lunghissimi minuti senza canestri a fine terzo quarto, vedendosi rimontata e sorpassata da un'Italia decisa a non guardarsi più indietro. Con Mannion a gestire l'attacco in maniera lucida (MVP con 21 punti e 6 assist), brillano anche Simone Fontecchio (21 con 5/7 dall'arco e 6 rimbalzi) e Achille Polonara (21+11 rimbalzi), formando un terzetto perfettamente assortito. Gli Azzurri aumentano creatività e pericolosità sul perimetro, alzando quelle percentuali dall'arco risicate in un primo tempo di polveri bagnate (14/37, 38% alla fine), e riscoprono quel gioco rapido e fluido fatto di tanta corsa e penetra-e-scarica che devono necessariamente imporre per darsi una chance di vincere il torneo.

I 90 punti finali sono un bottino grassissimo considerando le difficoltà offensive iniziali e l'inusuale 0 di Nicolò Melli, incapace di trovare ritmo in attacco (0/6 al tiro) ma determinante con il suo lavoro difensivo a protezione dell'area e sul contenimento del pick'n'roll. Una menzione di merito va anche a Michele Vitali, gettato nella mischia a terzo periodo inoltrato ma subito in grado di fornire un prezioso contributo nella propria metacampo.

Italia-Porto Rico 90-83

Italia : Spissu 3, Tonut 9, Fontecchio 21, Polonara 21, Melli; Abass 2, Mannion 21, Pajola, Ricci 6, Tessitori 4, Vitali 3. N.e.: Moraschini. All.: Sacchetti.

Porto Rico: Browne 16, Gian Clavell 24, Pineiro 8, Parker, Conditt 9; Andujar 11, Gil. Clavell, Diaz 2, Gandia 3, Ortiz 7, Sosa 3. N.e.: Toro. All.: Casiano.

