L'Italia si giocherà un posto per isfidando lain finale al preolimpico di Belgrado. Pronostico rispettato, dunque, per le due squadre più forti del torneo, sbarcate all'appuntamento clou dopo i successi conquistati contro la (102-84 per la squadra di coach Igor Kokoskov) . La vincente della finale di domenica strapperà il pass per volare alle Olimpiadi di luglio/agosto.