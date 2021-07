Dentro Danilo Gallinari, fuori Awudu Abass. Coach Meo Sacchetti ha ufficializzato la lista dei 12 convocati per i Giochi di Tokyo, ritoccando il roster del preolimpico di Belgrado con la sola aggiunta del Gallo, unico dei grandi veterani nati negli anni '80 a partecipare alla rassegna a cinque cerchi dopo i forfait di Daniel Hackett, Marco Belinelli e Gigi Datome.

Gallinari, che ha sempre dato piena disponibilità alla convocazione in azzurro, ha potuto rispondere solo ora perché impegnato in una grande stagione con gli Atlanta Hawks , spintisi fino alleper la seconda volta da quando la franchigia si è spostata in Georgia nell'ormai lontano 1968. Calato in un ruolo differente a quello coperto in passato, come, Gallo ha comunque prodottosvolgendo un ruolo fondamentale per gli equilibri di una squadra rivoluzionata con l'arrivo a metà di stagione di, ora pronto a firmare un prolungamento quadriennale come premio per lo straordinario lavoro eseguito nel trasformare gli Hawks in una pericolosissima outsider.