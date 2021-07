Meo Sacchetti andrà avanti sulla panchina della Nazionale azzurra. Non sarà soltanto alle Olimpiadi di Tokyo, conquistate con enorme merito grazie Europei del 2022, quelli che ci vedranno disputare la fase a gironi in casa, sul parquet del Forum di Assago. Sembrava destinato a fermarsi a Belgrado, inveceandrà avanti sulla. Non sarà soltanto alle Olimpiadi di Tokyo, conquistate con enorme merito grazie all'epica vittoria sulla Serbia in finale , ma sarà anche lui a guidare l'Italia in occasione degli, quelli che ci vedranno disputare la fase a gironi in casa, sul parquet del Forum di Assago.

Gianni Petrucci, intervistato dal Corriere dello Sport. L'ufficialità del prolungamento di contratto, meritatissimo alla luce dei risultati raggiunti e di quel processo di crescita costante con cui ha condotto la rappresentativa azzurra, arriva direttamente dalle parole del presidente FIP,, intervistato dal Corriere dello Sport.

"Meo Sacchetti ha fatto un grande preolimpico - ha affermato Petrucci -. Dobbiamo dare atto di questo anche alla squadra di assistenti che ha avuto intorno: tutti allenatori top. Anche questo conta: non possiamo dire che quelli che hanno lavorato con lui siano numeri due o tre. Sacchetti è stato confermato fino agli Europei. Non per quattro anni, ma è stato confermato".

Vanno così a cadere, almeno per il momento, i rumors pressanti emersi negli ultimi mesi che avrebbero voluto un cambio imminente sulla panchina, con il ritorno di coach Ettore Messina , già allenatore dell'Italia tra il 1992 e il 1997 (oro ai Giochi del Mediterraneo 1993, argento ai Goodwill Games del 1994 e argento agli Europei del 1997 in Spagna) e in occasione delle scorse edizioni del preolimpico (quando gli Azzurri si arresero alla Croazia nella finale di Torino mancando la qualificazione ai Giochi di Rio), e degli Europei (stoppati ai quarti di finale proprio dalla Serbia). Voci, peraltro, sempre smentite dall'attuale coach dell'Olimpia Milano.

