Gli USA sono stati sconfitti per la seconda volta consecutiva in un’amichevole di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2021, che scatteranno il prossimo 23 luglio. Il Dream Team ha perso nettamente contro l’Australia: un fragoroso 91-83 in favore della terza forza del ranking mondiale, nuovo ko per i fuoriclasse a stelle e strisce dopo quello giunto due giorni fa in maniera inattesa contro la Nigeria.

Una battuta d’arresto che accende inevitabilmente una spia rossa all’interno dello spogliatoio, anche se va detto che le nove stelle NBA inserite nella squadra guidata dal CT Gregg Popovich si sono radunate a Las Vegas da meno di una settimana. Tra l’altro gli americani si erano anche issati sul +11 all’intervallo grazie a Damian Lillard (il migliore con 22 punti a referto) e sembravano essere in controllo del match. Popovich ha dichiarato che la sua formazione è migliorata, ma che ha finito le energie nella ripresa. Tuttavia va segnalato un dato storico: per la prima volta dal 1992, ovvero da quando il team nazionale ha aperto ai giocatori NBA, gli USA hanno perso due partite di fila (certo, si tratta soltanto di amichevoli).

Mills (22 punti), Ingles (17), Thybulle (12) hanno guidato in maniera splendida i ribattezzati Boomers, capaci di rimontare gli undici punti di svantaggio con un micidiale parziale di 19-6 nel terzo quarto e poi di tramortire gli avversari negli ultimi dieci minuti. Va ricordato che l’Australia e la Nigeria, ovvero i due giustizieri degli States nelle ultime 48 ore, sono inseriti nel girone dell’Italia ai Giochi (ci sarà anche la Germania): ai quarti passano le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze, gli azzurri sono chiamati a una nuova impresa dopo aver strappato la qualificazione ai Giochi sconfiggendo la Serbia a Belgrado.

Usa:Lillard 22 (2/4 da due, 6/11 da tre), Durant 17, Beal 12. Rimbalzi: Lillard 4, Durant 4. Assist: Green 5.

Australia:Mills 22 (8/16, 1/5, 3/4 tiri liberi), Ingles 17, Thybulle 12. Rimbalzi: Kay 9. Assist: Mills 4, Dellavedova 4, Kay 9.

