Giochi Olimpici, "I believe I can fly" con Vince Carter

GIOCHI OLIMPICI - Il 25 settembre 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Vince Carter realizza quella per molti è considerata la schiacciata più bella della storia saltando in testa a Frederic Weis, il centrone della Francia alto 218 centimetri. Ha riprovato più e più volte a rifarla in allenamento, ma non ci è mai più riuscito...

