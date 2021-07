Basket

LUKA DONCIC ESORDIO DA MARZIANO ALLE OLIMPIADI DI TOKYO! RIVEDI I 48 PUNTI ALL'ARGENTINA

TOKYO 2020, BASKET - Formidabile battesimo olimpico per Luka Doncic che contro l'Argentina, sfodera la 2ª miglior prestazione all-time della storia dei Giochi chiudendo con 48 punti (31 nei primi 2 quarti), 11 rimbalzi, 5 assist in 29 minuti trascinando la Slovenia al successo per 118-100. Una partita leggendaria che è già un istant classic seconda solo ad Oscar Schmidt (55 punti a Seul 1988).

00:04:52, un' ora fa