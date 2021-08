Basket

OLIMPIADI, BASKET - Niccolò Melli dopo Italia-Francia: "Un peccato finire così ma ci abbiamo messo il cuore"

TOKYO 2020, BASKET - Il capitano dell'Italbasket Niccolò Melli non nasconde la rabbia e la delusione per la sconfitta maturata in extremis contro la quotata Francia e che pone fine al cammino della squadra di Sacchetti: "Non abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità e ci dispiace ma abbiamo mostrato di essere davvero un grande gruppo".

