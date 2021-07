L’appuntamento è per domani mattina alle 6.40, quando alla Saitama Super. Gli azzurri vanno a caccia di una vittoria per la certezza del passaggio del turno, mentre un ko renderebbe decisiva la sfida tra Australia e Germania. Achille Polonara ha parlato alla vigilia del terzo match alle Olimpiadi: "Incontriamo una squadra molto fisica e con grandi doti di atletismo. Ma sono anche un gruppo di grande talento con otto giocatori NBA. Sono una squadra giovane, non troppo esperta ma in grado sia di attaccare il ferro sia di tirare da fuori”.