OLIMPIADI, BASKET FEMMINILE: STATI UNITI-FRANCIA 93-82, HIGHLIGHTS

TOKYO 2020 - Le americane vendicano (parzialmente) la storica sconfitta del basket maschile al primo match del girone proprio per mano dei bleus. Nel torneo femminile finisce 93-82 contro i transalpini. Gli USA chiudono il girone a punteggio pieno, mentre la Francia può tirare un sospiro di sollievo, in quanto avanzerà ai quarti di finale come migliore terza.

