Sarà la Francia l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale del torneo Olimpico di Tokyo 2020. Il primo sorteggio nella storia del torneo di pallacanestro ai Giochi ha regalato all’Italia una sfida di altissimo profilo, come sarebbe stato anche nel caso in cui fossero state estratte USA o Slovenia (le altre due possibili sfidanti). I ragazzi di Meo Sacchetti affronteranno la squadra guidata da Evan Fournier e Rudy Gobert nella giornata di martedì, mentre questi sono gli altri tre quarti di finale: Spagna-USA, Slovenia-Germania e Australia-Argentina.

In caso di semifinale, gli azzurri incroceranno la vincente di Slovenia-Germania. Tutte le sfide sono in programma martedì 3 agosto. Il quarto di finale Italia-Francia si giocherà alla Saitama Super Arena alle ore 10.20 in Italia (le 17.20 giapponesi).

Gli accoppiamenti

QUARTI DI FINALE

Parte alta

Francia-ITALIA

Slovenia-Germania

Parte bassa

Australia-Argentina

Spagna-USA

