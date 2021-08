Basket

OLIMPIADI, BASKET: GLI HIGHLIGHTS DI LUKA DONCIC IN SLOVENIA-SPAGNA

TOKYO 2020 - E' la Slovenia la squadra da battere in questo torneo olimpico di basket maschile? Con Luka Doncic in campo, gli sloveni posso sognare la medaglia più ambita. Lo dimostra anche il suo tabellino personale: 12 punti, 14 rimbalzi e 9 assist contro la Spagna, nella terza vittoria consecutiva degli sloveni per 95-87.

00:00:55, 3 ore fa