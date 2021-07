la forza dei lunghi nella parte centrale del quarto periodo, si risolleva rientrando a un solo possesso di distanza con gli eroismi di Simone Fontecchio e Nico Mannion, ma si vede poi costretta ad alzare bandiera bianca di fronte a una giocata sopraffina di Patty Mills a una trentina di secondi dalla sirena. La sconfitta, super-onorevole di fronte alla squadra che il power ranking stilato dalla FIBA dava come numero 1 (anche davanti al Team USA) alla vigilia del torneo, rende decisivo il match conclusivo della fase a gironi contro la Nigeria: appuntamento a sabato 31 luglio, alle ore 06.40, con un possibile scenario di arrivo a tre, stante la vittoria della Germania sulla stessa rappresentativa africana. Nel caso, conterà la differenza canestri. La grande rimonta finale, questa volta, non riesce. Dopo aver stordito la Germania con un 12-0 conclusivo all'esordio , l'Italia soffre sulla sgasata piazzata dall'Australia connella parte centrale del quarto periodo, si risolleva rientrando a un solo possesso di distanza con gli eroismi di, ma si vede poi costretta ad alzare bandiera bianca di frontea una trentina di secondi dalla sirena. La sconfitta, super-onorevole di fronte alla squadra che il power ranking stilato dalla FIBA dava come(anche davanti al Team USA) alla vigilia del torneo, rende decisivo il match conclusivo della fase a gironi contro la: appuntamento a sabato 31 luglio, alle ore 06.40, con un possibile scenario di arrivo a tre, stante la vittoria della Germania sulla stessa rappresentativa africana. Nel caso, conterà la differenza canestri.

La sconfitta matura con un susseguirsi di situazioni tattiche differenti. Nella parte iniziale della gara, l'Australia risponde all'avvio scintillante degli Azzurri (25-25 al 10') con la superiorità degli esterni, ispirata dalle accelerazioni dal palleggio di Patty Mills (16 punti e 5 assist) e Dante Exum (4 assist), unite alla dose strabordante di atletismo di Matisse Thybulle, vero spacca-partite in uscita dalla panchina. Poi, con l'abbassarsi dei ritmi e gli adeguamenti difensivi che propongono lo straordinario lavoro della coppia Alessandro Pajola-Michele Vitali sul pallone, la gara si fa più dura e fisica.

E lì, emergono la sapienza tattica di Joe Ingles, giocatore slow-motion per eccellenza ma dalla tecnica sopraffina (14 punti con 4/9 dall'arco) e la superiorità dei Boomers in vernice: il conto dei rimbalzi dice 44-30, 16 dei quali offensivi per una serie sanguinosa di extra-possessi concessi, mentre la palla martellata in area, sia in situazioni di post-up, che di pick'n'roll e di seconde opportunità attorno al ferro, rifila una gragnuola di colpi fatale. Brillano tutti i big-man gialloverdi, da Jock Landale (18 punti, 7 rimbalzi, 4 offensivi) all'espertissimo Aaron Baynes (14+7) fino alla variabile Nic Kay (15+7), forse il più fastidioso per rapporto tra qualità e quantità profusa in campo.

una buona pallacanestro offensiva, già apprezzata nel preolimpico di Belgrado e manca la consueta pericolosità dall'arco (soltanto 8/25 contro l'11/31 degli avversari) e la capacità di andare con costanza in lunetta in una gara molto ruvida nella seconda parte. L'Italia continua a giocare all'esordio contro la Germania , ma soffre un paio di giri a vuoto determinanti in negativo alla metà dei quarti finali. Nonostante le percentuali alte da due (25/41, 61%),(soltantocontro l'11/31 degli avversari) e la capacità di andare con costanza in lunetta in una gara molto ruvida nella seconda parte.

Le conferme arrivano da Simone Fontecchio, ancora una volta top-scorer con 22 punti e una serie di conclusioni offensive da arsenale completo, e Nico Mannion (21+7 assist), cavalcato a lungo dopo l'esperimento fallito nel lanciare uno sfiduciato Marco Spissu in quintetto base. Buoni segnali di ripresa da Achille Polonara (12 punti e 7 rimbalzi dopo lo zero contro la Germania) e Pippo Ricci (7 punti al suo esordio), ma in calo, a livello di personalità e produzione offensiva, i nostri due grandi veterani: Danilo Gallinari incide soltanto in maniera marginale nella parte finale del secondo periodo (5 punti in 19' dalla panchina), mentre Nik Melli non riesce ad aggiungere punti alla sua solita presenza tattica e difensiva.

Italia-Australia 83-86

Italia : Spissu, Tonut 8, Fontecchio 22, Polonara 12, Melli; Gallinari 5, Mannion 21, Moraschini 2, Pajola, Ricci 7, Vitali 6. N.e.: Tessitori. All.: Sacchetti.

: Spissu, Tonut 8, Fontecchio 22, Polonara 12, Melli; Gallinari 5, Mannion 21, Moraschini 2, Pajola, Ricci 7, Vitali 6. N.e.: Tessitori. All.: Sacchetti. Australia: Mills 16, Dellavedova 2, Ingles 14, Baynes 14, Landale 18; Exum, Goulding, Green, Kay 15, Sobey, Thybulle 7. N.e.: Reath. All.: Goorjian.

La classifica del Gruppo B

1. Australia 2-0 (+20)

2. Italia 1-1 (+7)

3. Germania 1-1 (-3)

4. Nigeria 0-2 (-24)

*si qualificano ai quarti di finale le prime due di ogni gruppo e le due migliori terze.

Il calendario del Gruppo B

Sabato 31 luglio, ore 06.40 - Italia-Nigeria

Sabato 31 luglio, ore 10.20 - Australia-Germania

