Arriva la "sorpresona" nel match d'esordio del Dream Team ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Team USA sconfitto dalla Francia di coach Vincent Collet dopo un terzo quarto indolente e un finale di match shock in cui i transalpini sono risorti dalle ceneri volando in paradiso grazie a una "bomba" di Evan Fournier nel momento cruciale (con enorme giocata clutch in recupero di Yabusele). 83-76 il punteggio finale alla Saitama Super Arena. Era dal 2004 che Team USA non perdeva un match ai Giochi Olimpici.

Brilla davvero nella selezione di coach Popovich forse solo il neo campione NBA Jrue Holiday (18 punti), nonostante il jet lag del viaggio intercontinentale, mentre tra le fila transalpine è monumentale Evan Fournier, spauracchio statunitense con ben 28 punti a referto. Coach Pop dovrà necessariamente apportare qualche correttivo in vista del proseguio del torneo, squadra apparsa a tratti passiva e indolente a fronte di una Francia che quando ha aumentando l'intensità difensiva ha saputo incartare gli avversari "eruttando" dall'altra metà del campo con super Fournier.

Tokyo 2020 Il basket a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 06/07/2021 A 11:03

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Il Dream Team e la vittoria più schiacciante della storia

Tokyo 2020 Tonut: "Abbiamo vinto grazie alla difesa" UN' ORA FA