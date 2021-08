Ci troviamo ad affrontare un avversario candidato per una medaglia. Siamo sfavoriti, ma non certo battuti . La Francia è una squadra fisica, versatile e molto forte sul perimetro, dove può contare sulla qualità del trittico composto da Nando De Colo, Evan Fournier e Thomas Heurtel. A centro-area troneggiano Rudy Gobert (tre-volte miglior difensore NBA), Vincent Poirier e Moustapha Fall, mentre Nicolas Batum fornisce esperienza e solidità maturate in tanti anni di NBA. Attenzione anche alla duttilità di Guerschon Yabusele, dotato di fisico e tecnica, e di Timothe Luwawu-Cabarrot, esterno con atletismo, tiro da fuori e solidità difensiva.