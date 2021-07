Una vittoria sofferta, difficile, arrivata dopo un match molto teso, con le emozioni dell’esordio a farle da padrone. Ma una vittoria. L’Italia femminile di basket 3×3 batte la Mongolia 15-14 e fa un primo passo fondamentale verso i playoff olimpici.

Parte meglio la Mongolia, che segna subito da oltre l’arco con Chimeddolgor Enkhtaivan che dà il 2-0 iniziale. Ma le azzurre si sbloccano con D’Alie e Consolini, che tra canestri e liberi mettono un parziale di 5-0 che lancia l’Italia. Azzurre però ancora un po’ bloccate e non riescono a scappare via, con il risultato sul 5-3.

Tokyo 2020 Il basket a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 06/07/2021 A 11:03

Mongolia molto fallosa, ma che resta attaccata al match. Le azzurre faticano a segnare, ma trovano con D’Alie il canestro da oltre l’arco per l’8-4. Ma, ancora una volta, le avversarie reagiscono e restano in scia alle azzurre. Due liberi della Filippi e un canestro di Rulli danno il massimo vantaggio per le azzurre sul 12-7. Ma poco dopo si blocca la squadra azzurra e un parziale di 5-0 per la Mongolia che riapre il match. Azzurre che, oltretutto, esauriscono il bonus.

Decisivo il pallone rubato dalla solita D’Alie, che nega il pareggio alle avversarie e segna per il nuovo allungo azzurro. Ancora un canestro dell’Italia dà il +3 a 30 secondi dalla fine, ma la Mongolia non molla, segna da oltre l’arco e torna a -1. Ma quando le azzurre mancano il canestro le mongole non ne approfittano, toccano la linea laterale, danno palla all’Italia con 8 decimi da giocare e finisce qui. L’Italia vince 15-14 e inizia nel miglior modo il torneo.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Basket

Tokyo 2020 Il basket a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 06/07/2021 A 11:03