OLIMPIADI, BASKET: LUKA DONCIC FLIRTA CON LA TRIPLA DOPPIA; 25 PUNTI 7 ASSIST E 7 RIMBALZI CONTRO IL GIAPPONE

TOKYO 2020 - In soli 25 minuti in campo, Luka Doncic ha segnato 25 punti, preso sette rimbalzi e fornito sette assist nella clamorosa vittoria della Slovenia sul Giappone (116-81). La guardia dei Dallas Mavericks, dopo la formidabile prestazione all'esordio contro l'Argentina, si consolida come una delle grandi sensazioni di queste Olimpiadi. Il suo prossimo rivale sarà la Spagna domenica prossima

00:01:19, Ieri A 07:43