Domenica, alle 10.20, la Spagna scenderà in campo per l'ultimo match della fase a gironi contro la Slovenia. Sarà un testa-a-testa fra le due squadre ancora imbattute del Gruppo C, l'ultimo a chiudere i battenti, una partita che inserirà la vincente nel novero delle possibili avversarie dell'Italia nei quarti di finale.

Sergio Scariolo, head-coach della Virtus Bologna e della nazionale spagnola, ha espresso le sue impressioni sul livello sorprendente raggiunto dal gruppo azzurro di Meo Sacchetti parlando al Corriere della Sera.

Tokyo 2020 Quarto periodo straordinario: l'Italia batte la Nigeria ed è ai quarti UN GIORNO FA

Oggi l'Italia è una squadra pericolosissima. Difficilissima da affrontare per chiunque. Quale altra squadra ha dodici giocatori in grado di segnare da tre punti? Mi chiedo come sia possibile che qualcuno in Italia non abbia visto le potenzialità di Polonara e Fontecchio, per fare due nomi, ma potrei anche dire di Tonut e Pajola. La tendenza cronica a sottovalutare la squadra è la stessa tendenza a sottovalutare i giocatori. Magari in parte è stata anche responsabiltà dei giocatori stessi, ma il loro potenziale era impossibile da non vedere.

Italia ai quarti dopo 17 anni: la vittoria sulla Nigeria in 250"

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Basket

Tokyo 2020 Il basket a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 06/07/2021 A 11:03