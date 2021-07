Due su due per la Slovenia, senza alcun patema, nel torneo di basket dei Giochi Olimpici di Tokyo. Luka Doncic e compagni, dopo il netto successo dell’esordio contro l’Argentina, proseguono nel loro percorso netto, dominando anche i padroni di casa del Giappone in un match combattuto solo in avvio, che poi ha visto gli sloveni cambiare marcia, chiudendo ogni discorso anzitempo. Punteggio finale di 116-81 e, soprattutto, ancora una notevole prova di forza per la squadra allenata da coach Rado Trifunovič.

Per una volta, e questa è già una notizia non di poco conto, Luka Doncic non ha bisogno di mettere a referto cifre stellari per permettere ai suoi di ottenere il successo e si accontenta” di 25 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, mentre è Zoran Dragic a dettare legge nella fase centrale del match per poi chiudere con 24 punti, con 8/10 da 2 punti e 2/3 da tre. Per i nipponici (che pagano un pessimo 20/46 da dentro l’arco), invece, prova monstre” di Rui Hachimura che ce la mette tutta e prova a trascinare i suoi con 34 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.

Tokyo 2020 Il basket a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 06/07/2021 A 11:03

Con questo successo la Slovenia si porta a 4 punti dopo due turni, in attesa del match tra Spagna e Argentina, che alle ore 14.00 italiane, metterà maggiormente le cose in chiaro in vista del terzo ed ultimo impegno nel quale saranno definite le posizioni che contano per passare alla fase ad eliminazione diretta Il primo quarto conferma quanto ci si poteva aspettare, ovvero Giappone che prova a farsi valere a livello fisico, mentre la Slovenia agisce di fioretto. Doncic e Zoran Dragin vanno dalla lunga distanza e il punteggio si mette sul 13-7 quindi, dopo un primo rientro della Giappone, ci pensa di nuovo Doncic ad allungare nel finale. Si va al primo mini-riposo sul 29-23.

Nel secondo periodo gli attacchi iniziano a bagnare un po’ troppo le polveri, con i padroni di casa che scrivono appena 18 punti e vedono gli sloveni allungare nuovamente, con un parziale di 24-18. Nel terzo quarto Blazic, Dragic e Doncic piazzano un altro parziale interessante, e arrivano fino al +20, ma il Giappone reagisce nel finale con Hachimura che riavvicina i suoi, ma il punteggio parla comunque di 80-64 per i rivali. Si arriva all’ultima frazione con il match che prosegue colpo su colpo. La squadra del Sol Levante ci prova, ma la Slovenia risponde ogni volta.

A metà quarto il punteggio rimane sul 91-73 per Doncic e compagni, che gestiscono al meglio la situazione. Il fuoriclasse dei Mavs la mette da 3 punti e il margine va sul +21. Game set and match. Nel finale è solo accademia, con gli sloveni che vanno ad ampliare il proprio bottino fino al 116-81 conclusivo.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Basket

Tokyo 2020 La Spagna di Scariolo fa 2 su 2: gli highlights del successo con l'Argentina 15 ORE FA