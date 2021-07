Italia debutterà contro la Germania, già affrontata nel ciclo di amichevoli prima del torneo preolimpico, con i teutonici 17 anni dall'ultima partecipazione. Ora serve subito una vittoria per indirizzare bene le cose in vista della caccia ai quarti. Tutto pronto per il day 2 delle Olimpiadi e comincia, finalmente, anche il torneo di pallacanestro. L'debutterà contro la, già affrontata nel ciclo di amichevoli prima del torneo preolimpico, con i teutonici che ci batterono per 91-79 . È passato diverso tempo da allora ( gli HL di quella partita ) e l'Italia ha fatto passi importanti a livello di consapevolezza, sfociata appunto con la qualificazione alle Olimpiadi. A. Ora serve subito una vittoria per indirizzare bene le cose in vista della caccia ai quarti.

Meo Sacchetti (ct Italia)

È finalmente arrivato il momento di giocare e l’esordio non sarà per nulla facile come previsto. Dovremo portare in campo un po’ della gioia che stiamo vivendo al villaggio e che i ragazzi hanno vissuto durante la Cerimonia di apertura. Ma dovremo anche essere bravi a mettere da parte tutto il resto una volta che scenderemo in campo. Abbiamo già affrontato la Germania un mesetto fa, ma quel match non può essere usato come termine di paragone perché i due roster non sono neanche lontanamente comparabili. Sarà una partita dura perché la posta in palio, vista la formula del torneo, è già molto molto alta

Anche Nicolò Melli ha detto la sua prima del match

È stata una preparazione strana perché abbiamo aggiunto un giocatore importante come Danilo Gallinari, senza però avere la possibilità di giocare amichevoli con il roster completo. Un po’ come è successo prima del torneo preolimpico di Belgrado. Arriviamo alla partita e dovrà essere subito tutto perfetto. Siamo molto contenti di aver raggiunto questo traguardo, ma ora che siamo qui perché non giocarcela? Faremo di tutto per cercare di vincere. Per me, come anche per Simone Fontecchio, sarà un match particolare per via della presenza di nostri ex compagni di squadra tra gli avversari. Però, come si dice, amici fuori dal campo e avversari sul parquet. Non lasceremo nulla di intentato. Loro sono più fisici, ma anche noi abbiamo le nostre qualità e dobbiamo cercare di sfruttarle. Il nostro è un girone tosto sulla carta, ma poi bisogna vedere cosa dirà il campo. Siamo curiosi e pronti a giocare

