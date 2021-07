Ci si gioca tutto in una sfida.: con una vittoria saranno quarti di finale, con una sconfitta potrebbe arrivare comunque la qualificazione come migliore terza. Ma in questo caso bisognerà aspettare la fine di Argentina-Giappone. Alla vigilia, Meo Sacchetti ha avvisato i suoi: " La Nigeria può contare su atleti straordinari, sarà complicato pareggiare la loro qualità sul piano fisico. Per questo dovremo fare attenzione a tutti i dettagli ed essere bravi a leggere tutte le situazioni. Sarà fondamentale il lavoro di squadra, soprattutto in momenti particolari”.

Sacchetti ha poi proseguito: "La loro situazione di classifica è complessa, ma. Non vedo grosse differenze, si va in campo pensando di poterla vincere come abbiamo fatto contro l’Australia. I ragazzi hanno il morale alto perché stanno vivendo un sogno olimpico straordinario, perché hanno esordito con una vittoria e hanno perso di soli 3 punti contro un avversario di livello assoluto , giocando alla pari per 40 minuti. Non c’è nessun motivo per non essere ottimisti”.