OLIMPIADI - TEAM USA È POKER D'ORO, FRANCIA KO: GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE IN 280"

OLIMPIADI, BASKET - Le stelle Nba di Team USA, trascinati da un magnifico Kevin Durant, superano in una finale molto tirata vinta 87-82 la Francia che per la terza volta nella sua storia è medaglia d'argento olimpica. Quarto trionfo olimpico per la squadra allenata da coach Popovich che resta in testa alla piramide olimpica.

00:04:43, un' ora fa