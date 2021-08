la prova di forza che Team USA offre nella semifinale olimpica contro l'Australia, stravinta 97-78. I Boomers sono perfetti per 17', gli stessi in cui la Kevin Durant a prendersi responsabilità e caricarsi la squadra sulle spalle o, meglio, su poetici polpastrelli. Se KD evita un passivo fin troppo pesante nel 1° tempo, è però la difesa a stelle e strisce che lascia completamente senza parole chi la ammira. Al 17' Team USA decide di difendere seriamente, cambiando su tutti, anticipando sistematicamente e mettendo una pressione opprimente sul pallone: il risultato è un annichilimento, nel vero senso di nullificazione cestistica, degli 1vs1 avversari, da cui l'Australia non genera più nemmeno un minimo vantaggio. Il resto lo fanno un chirurgico Devin Booker e un Jayson Tatum di capitale importanza nel realizzare le triple che mandano in onda i titoli di coda con oltre dieci minuti di anticipo sulla tabella di marcia. Stati Uniti in finale, pronti ad attendere una tra Francia e Slovenia. Australia che giocherà ancora per il bronzo, per la quinta volta nella sua storia: non è mai arrivata una medaglia e sarebbe anche l'ora che maturasse, se non altro per suggellare il lavoro di un grande gruppo e la carriera di un vero fenomeno del gioco, quale Patty Mills. Irreale! Questo è l'unico aggettivo che ci viene in mente per descrivereche Team USA offre nella semifinale olimpica contro l'Australia, stravinta. I, gli stessi in cui la squadra di coach Gregg Popovich sembra quasi assente sul parquet, ma il 2° tempo rende complicato - se non impossibile - stabilire dove finiscano i meriti australiani e inizino i demeriti statunitensi. Nel momento di maggiore difficoltà, è semprea prendersi responsabilità e caricarsi la squadra sulle spalle o, meglio, su poetici polpastrelli. Se KD evita un passivo fin troppo pesante nel 1° tempo, è peròchi la ammira. Al 17' Team USA decide di difendere seriamente, cambiando su tutti, anticipando sistematicamente e mettendo una pressione opprimente sul pallone: il risultato è un annichilimento, nel vero senso di nullificazione cestistica, degli 1vs1 avversari, da cui l'Australia non genera più nemmeno un minimo vantaggio. Il resto lo fanno une unnel realizzare le triple che mandano in onda i titoli di coda con oltre dieci minuti di anticipo sulla tabella di marcia. Stati Uniti in finale, pronti ad attendere una tra Francia e Slovenia.che giocherà ancora, per la: non è mai arrivata una medaglia e sarebbe anche l'ora che maturasse, se non altro per suggellare il lavoro di un grande gruppo e la carriera di un vero fenomeno del gioco, quale

Bastano dieci minuti da vero Team USA per surclassare, in tutto e per tutto, la squadra numero 1 del ranking mondiale, considerata da molti una delle favorite per la vittoria finale. La realtà è però ben diversa, specie se si tratta di dover analizzare giocatori NBA inseriti in contesti FIBA. Lo strapotere atletico e tecnico degli statunitensi è imbarazzante, perfino per una grande Australia, almeno finché c'è stata una partita. Durant e compagni dimostrano, ancora una volta, che contro selezioni di fenomeni simili si può giocare unicamente per il 2° posto. E sì, sappiamo bene che c'è ancora una finale da giocare, ma la prova di forza fornita oggi dai fenomeni NBA mina anche le più solide certezze di quelli che continuano a vedere nella massima lega professionistica di basket un non-gioco. Quando c'è da fare sul serio e incamerare trofei o medaglie, gli avversari di Team USA hanno una sola chance, peraltro non dipendente dalle loro possibilità: sperare che i marziani americani non scendano sul parquet, scarichi mentalmente o superficiali nell'errore di valutazione dell'avversario di turno. Altrimenti, non c'è minimamente storia. Finire a -15 (26-41), dopo lo splendido alley-oop tra Exum e Landale a metà 2° quarto, ed essere sul +19 (74-55 con l'arresto e tiro di Booker) a fine 3° quarto sarebbe un qualcosa di impensabile per qualsiasi Nazionale, non per quella d'oltreoceano. Se poi si dovesse scegliere un singolo, allora non si potrebbe che menzionare il fenomeno in maglia numero 7. Durant abbacina qualunque spettatore, per una capacità innata di fare cose da extra-terrestre con una calma olimpionica e una classe cristallina. A lui si è aggrappato coach Popovich prima di Tokyo, minacciando addiriturra di inginocchiarsi e piangere per pregarlo a partecipare ai Giochi. Non ce n'è stato bisogno, perché KD sa bene quale sia il valore di un oro olimpico - sarebbe il 3° personale, dopo Londra 2012 e Rio 2016, come Carmelo Anthony, il quale però vanta anche un bronzo - e non ha voluto rinunciarvi per nulla al mondo, specie dopo una stagione NBA non culminata col risultato sperato in maglia Brooklyn Nets. Con Durant, per una volta è la palla a spicchi a dare del tu a un giocatore e non viceversa. Un urugano cestistico pronto ad abbattersi anche sulla prossima avversaria. Rudy Gobert e Luka Doncic, più di tutti, sono avvisati.

Il tabellino

Team USA - Australia 97-78

Team USA: Adebayo 3, Booker 20, Durant 23, Grant, Green 2, Holiday 11, Johnson, LaVine 9, Lillard 5, McGee 4, Middleton 11, Tatum 9. All. Gregg Popovich.

Australia: Baynes n.e., Dellavedova, Exum 14, Goulding 8, Green, Ingles 9, Kay 7, Landale 11, Mills 15, Reath 3, Sobey 5, Thybulle 6. All.

