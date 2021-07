Stavolta! Dopo il passo falso nella prima giornata , in cui la squadra di coach Popovich ha incassato un quasi impronosticabile k.o. contro la Francia, arriva una. Non che la sconfitta contro Nando De Colo e compagni avesse aperto processi a questo corso statunitense, ma era necessaria una risposta, anche e soprattutto per motivi psicologici più che per esigenze di classifica. Ilridà così fiducia a un gruppo che deve comunque ancora assimilare totalmente l'idea di pallacanestro del proprio coach e che è ancora lontano dalla sua veste migliore. Alquanto superfluo raccontare una partita che non ha praticamente mai storia, forse molto più sensato citare qualche record individuale.avvicina infatti ulteriormentecomenella storia dei Giochi: con 14 punti (oltre a 5 rimbalzi e altrettanti assist), KD sale a 331, a sole 5 lunghezze di distanza da Melo. Non male per un giocatore che di ori se n'è già messi al collo ben due e che Gregg Popovich ha incoronato, forse indirettamente, quale leader naturale di questo collettivo. Bene anche, finalmente nelle vesti di implacabile bombardiere (),(13+8 assist) e(16). Hamed Haddadi migliore tra le fila dell'Iran con 14 e 6 rimbalzi. Adesso un occhio alla sfida tra Repubblica Ceca e Francia, in programma oggi alle 14:00 italiane, per valutare il livello di Tomas Satorasnky e compagni, prossimi avversari nell'ultima giornata.