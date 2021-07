Prima del match di apertura del Preolimpico con Portorico, gli azzurri di Meo Sacchetti si sono inginocchiati all'unisono, schierandosi in maniera incontrovertibile. Inginocchiarsi per mostrare sostegno al Blacks Lives Matter. Dopo le polemiche per la Nazionale di Mancini, le dichiarazioni di Beppe Sala e il dilagare del dibattito sui social, oggi la Federbasket ha dato una risposta chiara ed evidente, senza polemiche con i colleghi del mondo del pallone.

Coach Meo Sacchetti e Nico Mannion, Italia, Preolimpico di Belgrado 2021 Credit Foto Getty Images

In quel di Belgrado, nell'esordio del torneo che potrebbe portare gli azzurri a giocare ai prossimi Giochi Olimpici nella Terra del Sol Levante, gli azzurri story8400200L'Italia rimonta da -17 e batte Porto Rico: evitata la Serbia in semifinalestory.aspxNone, ndr) non hanno avuto dubbi. La Nazionale ha poi fatto sapere che ripeterà questo gesto prima di ogni gara, a prescindere dagli avversari. Messaggio chiaro e senza possibilità di replica, quello di un mondo del basket che ha visto nascere queste iniziative già con la bolla di Orlando e che non ha intenzione di tirarsi indietro nella lotta al Razzismo.

Tokyo 2020 "I believe I can fly" con Vince Carter 3 ORE FA

“Gli Azzurri hanno scelto di inginocchiarsi, prima dell’inizio di ogni gara al Preolimpico, in sostegno al movimento BlackLivesMatter contro il razzismo” le parole della FederBasket. Musica per le orecchie di coloro che avevano criticato la FIGC per non aver preso posizione su una vicenda così delicata. Tempestivamente, con autorità e senza polemiche, la Federazione Basket ha battuto un colpo.

Bonucci: "Inginocchiarsi? Decideremo insieme in hotel"

Tokyo 2020 Coach Sacchetti: "Bella reazione, partita cambiata con la difesa" 17 ORE FA