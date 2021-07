Andrea Capobianco ha diramato fa l’elenco delle otto giocatrici della Nazionale Italiana di basket 3×3 femminile convocate per il raduno di preparazione olimpica che si terrà a Roma dal 12 al 16 luglio. Al termine del raduno, il CT azzurro selezionerà le 4 ragazze che prenderanno parte al torneo olimpico di Tokyo.

I nomi convocati per il raduno di Roma

Giulia Ciavarella

Chiara Consolini

Rae Lin D’Alie

Marcella Filippi

Sara Madera

Giulia Rulli

Mariella Santucci

Valeria Trucco

Riserve a casa

Sara Bocchetti

Debora Carangelo

Francesca Romana Russo

Le dichiarazioni di Andrea Capobianco al sito federale

"Ripartiamo dallo spirito messo in campo a Debrecen, frutto di settimane di lavoro duro, intenso ed efficace perché collettivo. Debrecen ci ha dato la consapevolezza che ai sogni si può credere se questi sogni sono inseguiti con la giusta determinazione, con la voglia di giocare insieme alle proprie compagne di squadra. Ora che sappiamo che ai sogni bisogna credere vogliamo andare a Tokyo e giocare cercando di essere molto esigenti con noi stessi, per esprimerci al massimo del nostro potenziale e per coronare nel modo migliore il lavoro avviato anni fa dalla FIP con una precisa programmazione".

"Il gruppo di giocatrici sarà lo stesso dei due tornei pre-olimpici, come consuetudine le ragazze hanno già iniziato a lavorare individualmente: i giorni di raduno saranno pochi ma dovranno essere sufficienti per permetterci di giocare alla pari con le altre Nazionali. L’emozione è tanta ma dovremo essere bravi a canalizzarla grazie alla razionalità: in campo come sempre porteremo il nostro cuore e il nostro cervello".

