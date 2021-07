Team USA nel match inaugurale di domenica contro la Francia. Devin Booker, Khris Middleton e Jrue Holiday partiranno nella nottata di venerdì con un volo privato da Seattle e sbarcheranno a Tokyo rendendosi subito disponibili per coach Gregg Popovich. Cinque giorni dopo gara-6 che ha riportato l'anello a Milwaukee dopo cinquant'anni di attesa, i protagonisti delle Finals NBA si ritroveranno, da compagni di squadra, a rappresentare ilnel match inaugurale di domenica contro lapartiranno nella nottata di venerdì con un volo privato da Seattle e sbarcheranno a Tokyo rendendosi subito disponibili per coach Gregg Popovich.

un terzetto di enorme qualità a un gruppo che ha faticato nel trovare ritmo e identità nelle amichevoli disputate a Las Vegas in preparazione dei Giochi di Tokyo, segnate dalla doppia sconfitta Il Team USA, che ha sofferto un grosso numero di defezioni in fase di assemblamento, cambierà radicalmente faccia, aggiungendoa un gruppo che ha faticato nel trovare ritmo e identità nelle amichevoli disputate a Las Vegas in preparazione dei Giochi di Tokyo, segnate dalla doppia sconfitta contro Nigeria Australia (entrambe nel girone con la nostra Nazionale azzurra).

"Non ho ancora pensato a come inserirli nel gruppo - il commento di coach Popovich - ma cercherò di non fare mosse affrettate. Forse saranno già perfettamente pronti per la partita di domenica, forse li schiererò due giorni dopo. O forse proverò a tastare le sensazioni durante il primo tempo contro la Francia e deciderò a partita in corso".

