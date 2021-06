Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e basket, con le squadre partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi che assegneranno le medaglie . Questo è il programma completo dei tornei di, con le squadre partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità.

Sede e formula del torneo

I tornei del basket si terranno a Tokyo dal 25 luglio all'8 agosto 2021. Sono due gli impianti ad ospitare le partite: la Saitama Super Arena (19.000-22.500 posti) e l'Aomi Urban Sports Venue (7100 posti). Le squadre partecipanti sono dodici sia nel torneo maschile che in quello femminile. Nella prima fase sono previsti tre gironi all'italiana da quattro squadre. Si qualificano ai quarti di finale le prime due di ogni girone e due migliori terze. Da lì si prosegue con l'eliminazione diretta fino alla finale.

Partecipanti

Al momento, per quanto riguarda gli uomini, sono 8 le nazioni già qualificate al torneo olimpico. Oltre al Giappone, paese ospitante, ci saranno Argentina, Australia, Francia, Iran, Nigeria, Spagna e Stati Uniti. Gli ultimi quattro posti saranno assegnati alle nazionali che vinceranno i tornei preolimpici, in programma tra il 22 giugno e il 4 luglio 2021. Già definite le squadre che si sfideranno per l'oro nel torneo femminile: Giappone, Stati Uniti, Australia, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud Francia, Nigeria, Porto Rico, Serbia e Spagna.

Calendario

25 luglio - primo turno uomini

26 luglio - primo turno uomini e donne

27 luglio - primo turno donne

28 luglio - primo turno uomini

29 luglio - primo turno uomini e donne

30 luglio - primo turno donne

31 luglio - primo turno uomini

1° agosto - primo turno uomini e donne

2 agosto - primo turno donne

3 agosto - quarti uomini

4 agosto - quarti donne

5 agosto - semifinale uomini

6 agosto - semifinale donne

7 agosto - finale bronzo uomini, finale oro donne e finale oro uomini

8 agosto - finale bronzo donne

L'Italia

Gli uomini si giocheranno il pass proprio nel torneo preolimpico. La squadra azzurra è inserita nel girone di Belgrado con Porto Rico, Senegal, Serbia, Nuova Zelanda e Repubblica Dominicana. Solo la vincente del raggruppamento volerà a Tokyo. In Giappone non ci sarà l'Italbasket femminile.

Atleti da seguire

I fenomeni del Team Usa saranno tra gli atleti più attesi dell'intera rassegna olimpica. Nella lista dei pre-convocati diramata un anno fa c'erano tutti i migliori giocatori del panorama NBA: da LeBron James a Steph Curry, da Kawhi Leonard a James Harden. Vedremo se con lo spostamento dei Giochi e la stagione particolare che sta vivendo anche il campionato di basket più famoso del mondo risponderanno tutti presente. Una cosa è certa: qualsiasi sia il roster definitivo degli Stati Uniti, saranno ancora loro la squadra battere.

Storia

Il basket maschile è presente ai Giochi olimpici da Berlino 1936, anche se c'era stata una dimostrazione già a Saint Louis 1904. Gli Stati Uniti hanno vinto 15 delle 19 edizioni giocate, comprese le ultime tre. Le altre nazionali ad essersi fregiate di quest'oro olimpico sono Unione Sovietica (1972, 1988), Jugoslavia (1980) e Argentina (2004). Il miglior risultato dell'Italia sono gli argenti di Mosca 1980 e Atene 2004. Per quanto riguarda le donne, l'edizione del debutto è Montreal 1976. Anche in questo caso gli Stati Uniti fanno la voce grossa nell'albo d'oro, con 8 ori in 11 edizioni e una striscia aperta che dura da Atlanta 1996. Gli altri successi sono andati a Unione Sovietica (1976 e 1980) e alla Squadra Unificata (composta da giocatrici di squadre della dissolta URSS, nel 1992).

