"Gallinari? Non è il momento di parlarne. Prima festeggiamo con questo gruppo, poi faremo le valutazioni del caso" - coach Meo Sacchetti dopo Serbia-Italia.

"Gallinari, Belinelli, Datome. Sono disponibile su tutti. Ma dipende dall'allenatore, è lui che decide" - Gianni Petrucci, presidente FIP.

di serie B, una squadra priva dei suoi senatori e delle grandi stelle, della spina dorsale che ha composto quel gruppo della "Generacion Dorada" italica che però, a fronte delle aspettative più alte degli ultimi 15 anni, non è mai riuscita ad andare a medaglia. Da nessuna parte. Lo ha fatto muovendosi nell'ombra, a fari spenti, trascinandosi l'etichetta di Nazionale nuova, inedita, atipica, di rottura con il passato . Un'etichetta intrigante, certo, ma che in realtà nascondeva i timori legati a una squadra - passateci il termine -una squadra priva dei suoi senatori e delle grandi stelle, della spina dorsale che ha composto quel gruppo della "Generacion Dorada" italica che però, a fronte delle aspettative più alte degli ultimi 15 anni, non è mai riuscita ad andare a medaglia. Da nessuna parte.

un'identità chiara, precisa, efficace e vincente. Ma ora, in queste tre settimane che ci separano dall'inizio dei giochi di Tokyo, la domanda di stampo nazional-popolare è lecita: che fare con i grandi senatori assenti a Belgrado? e andato di recente sotto i ferri per frenare il logorio di una stagione infinita tra impegni di campionato e di Eurolega, quale sarà la scelta verso Danilo Gallinari, Marco Belinelli e Gigi Datome? La Giovane Italia di coach Meo Sacchetti ha meravigliato tutti, trovando e costruendo. Ma ora, in queste tre settimane che ci separano dall'inizio dei giochi di Tokyo, la domanda di stampo nazional-popolare è lecita: Accantonando Daniel Hackett, auto-esclusosi e andato di recente sotto i ferri per frenare il logorio di una stagione infinita tra impegni di campionato e di Eurolega, quale sarà la scelta verso

portarli a Tokyo oppure no? Gallo si è già esposto. E, probabilmente, ci sarebbe anche stato se non fosse stato impegnato in quell'epica cavalcata verso la finale di Conference con i suoi Atlanta Hawks , in un playoff NBA trascinatosi ben oltre gli standard per la partenza in ritardo dovuta alla pandemia. La sua situazione è differente da quella di Beli e Gigi, che hanno deliberatamente scelto di non partecipare al preolimpico di Belgrado per riposare fisici logori da carriere lunghissime ad alto livello. Ma, pur con premesse diverse, la domanda è la stessa:

Discutere il valore di questi tre campioni sarebbe pleonastico. La qualità, l'esperienza e il carisma che porterebbero al gruppo sarebbero impareggiabili da tutti i 12 presenti a Belgrado. Il livello generale si alzerebbe, e non di poco. Già, ma a che prezzo? Il gruppo che ha conquistato la qualificazione sul campo ha già trovato i suoi equilibri, la sua identità, e la capacità di giocare un basket bello ed efficace. Ha i suoi punti di forza, le sue gerarchie, i suoi leader. Certo, potrebbe integrare facilmente uno di quei campioni. Con due farebbe già molta più fatica. Tutti e tre snaturerebbero quello che si è costruito fino ad ora, anche attraverso il lungo processo delle finestre degli Europei, in cui coach Sacchetti ha dato spazio e fiducia a tanti nuovi ragazzi giovani. E poi: chi sacrificare dei 12 di Belgrado per far posto agli "altri"? Domande difficili. Risposte ancora più complesse. E poco tempo, una manciata di giorni, per decidere.

Ricci: "E' una nazionale diversa ma super affamata"

