Saremo anche atipici, ma non svantaggiati. Perché chi pensa di impostare una squadra del 2021 su una o più presenze in post-basso o su un gioco offensivo di isolamenti e quarti di campo, beh, è rimasto probabilmente indietro di almeno un quindicennio. Specialmente quando è quel signore coi baffi a sedersi in panchina. Saremo leggeri (ma neanche troppo...), ma anche versatili, atletici, rapidi, capaci di cambiare sistematicamente in difesa, ruotare dal lato debole, muovere palla e uomini in attacco e aprire il campo con una batteria di tiratori estesa anche e soprattutto all'intero reparto lunghi.

Quel DNA impostato per il preolimpico di Belgrado sembra ancor più radicato nel nucleo interno della squadra: l'identità è chiara, il gioco anche, il gruppo è sempre stato una sicurezza, sin dai primissimi giorni di ritiro a Pinzolo, quando quello spogliatoio di sostanziali debuttanti si è poi irrobustito, giorno dopo giorno, con l'inserimento, a scaglioni, dei giocatori più esperti. E quando una squadra ha già un'impronta così ben definita nonostante i tempi stretti e la girandola continua di elementi in entrata e uscita, allora può concretizzarsi davvero qualcosa di magico, capace di andare ben oltre la più classica somma del talento dei singoli.

molto più alta di quello che si possa pensare, nonostante il grosso riciclo di quella generazione rimasta dorata sempre e soltanto sulla carta. Sarà una Nazionale di ragazzi relativamente giovani (Gallinari è l'unico nato negli anni '80) ma non di Carneadi. Non di sprovveduti. Coach Sacchetti l'ha sempre ripetuto, come un mantra, Forse. Sicuramente avremmo giocato un basket diverso. Maqui, invece, c'è un futuro bello, radioso, raggiante. E non di "panda", tanto per citare un altro (brutto) luogo comune. Che, anche qui, sarebbe bene rivalutare. Perché èdi quello che si possa pensare, nonostante il grosso riciclo di quella generazione rimasta dorata sempre e soltanto sulla carta. Sarà una Nazionale di ragazzi relativamente giovani (Gallinari è l'unico nato negli anni '80) ma non di. Non di. Coach Sacchetti l'ha sempre ripetuto, come un sin dalla prima chiacchierata con i media . Non facciamoci prendere dallo sconforto se non leggiamo i nomi di Daniel Hackett, Marco Belinelli e Gigi Datome a roster. Con loro saremmo stati più forti?. Sicuramente avremmo giocato un basket. E non di "panda", tanto per citare un altro (brutto) luogo comune.

Scendiamo nel dettaglio. Italia-Germania passa via con (almeno) otto spunti su cui riflettere.

Uno: Simone Fontecchio è ormai una star, fatta e finita. Leader e trascinatore in tutte le partite di preparazione, tra amichevoli e preolimpico, migliore in campo al debutto olimpico. Both ends of the floor.

Due: dubbi sull'integrazione di Danilo Gallinari? Zero. Alla sua prima partita con questo gruppo ha giocato con una personalità, una leadership e un carisma innati. Senza travalicare alcun confine, da sesto uomo, come ad Atlanta, facendo arrivare a sé la partita e chiudendola, poi, nel finale.

Tre: i box-score di Nicolò Melli continuano a essere la cosa più fuorviante di questa Nazionale. Non guardate i numeri (che poi, 13+9, brutti non sono...), ma guardate quando arrivano, in quali momenti della partita. (Suggerimento: nel quarto periodo, sì, lo stesso del Gallo).

Quattro: con Nico Mannion saremo a posto per tanto tempo in regia. Soprattutto se, a coprirgli le spalle, c'è un giocatore perfettamente complementare come Alessandro Pajola. Una coppia così giovane, vivace e ben allestita è una sicurezza. E se pensiamo a cosa potranno essere tra quattro anni, è bello sfregarsi già le mani.

Cinque: Stefano Tonut è pronto per l'Eurolega. Il rapporto di tira-e-molla con la Reyer resta ancora di difficile interpretazione, ma il ragazzo c'è, pronto a seguire le stesse orme di Fontecchio e Polonara.

Sei: a proposito di Achille Polonara, non commettiamo l'errore di archiviarlo già. La coppia Melli-Gallinari è stata eccezionale. Ma Aki tornerà utile alla causa molto presto. Se non protagonista come già visto nelle scorse partite.

Sette: Riccardo Moraschini, la scintilla dalla panchina. Difesa, fisicità, punti (anche oltre il previsto). Un'Olimpiade a trent'anni, ma quasi da rookie in un gruppo in cui è il secondo più vecchio. Che cosa strana.

Otto: il quintetto migliore? Mannion-Tonut-Fontecchio-Gallinari-Melli. Decisivo nei momenti chiave, ma da gestire con saggezza, come fatto (molto bene) da coach Sacchetti. Perché equilibrio e panchina sono altrettanto fondamentali.

