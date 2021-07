Danilo Gallinari, Marco Belinelli e Gigi Datome. Coach Meo Sacchetti ha trovato un posto tra i 12 convocati per le Olimpiadi Tokyo a con la dolorosa esclusione di Awudu Abass . Ma, dopo aver saltato il torneo preolimpico concluso con il trionfo sulla Serbia a Belgrado , la Nazionale azzurra si presenterà alla rassegna a cinque cerchi senza gli altri due grandi veterani,

Mentre il Gallo ha sempre dato piena disponibilità a vestire l’azzurro saltando il preolimpico perché ancora impegnato nei playoff NBA con i suoi Atlanta Hawks, Belinelli e Datome hanno rifiutato da subito la convocazione, preferendo prendersi un’estate di riposo per gestire in maniera migliore il recupero fisico dopo una stagione molto lunga tra campionato e coppe europee (Milano, nello specifico, ha disputato più di 90 gare ufficiali). Ora, anche con il pass strappato per Tokyo, sono rimasti fuori dal progetto, e la replica del presidente FIP, Gianni Petrucci, non si è fatta attendere ai microfoni di Radio Sportiva.

Belinelli e Datome? Se uno non vuole partecipare a un’Olimpiade, non è un grande campione. Possono pensare a vincere l’Eurolega, ma fuori dal mondo del basket chi conosce l’Eurolega?

Nulla di nuovo, quindi, nel pensiero del numero 1 della Federazione, che ha sempre inteso i Giochi come la massima espressione sportiva.

