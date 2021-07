Il 25 luglio è prossimo all’arrivo. Domani sarà il giorno nel quale l’Italbasket farà il suo esordio nel torneo olimpico a Tokyo. Gli azzurri, reduci dall’impresa di Belgrado (battuti i padroni di casa della Serbia nella Finale del Torneo Preolimpico), hanno voglia di continuare a stupire forti di una grande coesione di gruppo e dell’inserimento della star NBA Danilo Gallinari.

C’è grande voglia di far bene e da questo punto di vista il presidente della Federbasket Gianni Petrucci sottolinea un concetto importante: Le Olimpiadi sono una cosa diversa da tutto. Si è campioni solo se si compete in questa manifestazione. Se qualcuno si offende non mi interessa“. le parole del massimo dirigente della nostra pallacanestro (fonte: LaPresse).

Ora che siamo arrivati qui vogliamo andare avanti. Certo, abbiamo davanti colossi come la Nigeria che ha 8 giocatori Nba, l’Australia che punta a una medaglia e la Germania che è al nostro livello, ma sono rimaste a casa delle squadre fortissime“, ha precisato Petrucci, riferendosi alla composizione del girone nella quale è stata inserita la Nazionale italiana.

A questo punto, dopo aver mostrato qualità tecniche e morali sul campo balcanico, sarà il contesto a Cinque Cerchi la prova del nove per il gruppo di Meo Sacchetti.

Il presidente federale ha commentato anche la proposta del sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, circa il 75% di capienza per gli impianti all'aperto e il 50% per quelli al chiuso in zona bianca, come riportato da Sportface.it: "Il pubblico nei palazzetti al chiuso? Siamo dispiaciuti, i risultati sono quelli che contano, a noi non serve l’annuncio. Noi abbiamo chiesto minimo il 50%, non è possibile e non è credibile che in impianti come Milano, di 13mila spettatori, non ci possa essere il 50% di spettatori, con il green pass e il distanziamento. Queste battute che si fanno, il 75%, il 50% e il 25%, all’aperto, al coperto…, perché? Non riesco a capirlo. Il CTS dovrà dare una spiegazione qualche volta o no? Io ce l’ho con loro. Se loro ce l’hanno con me ne prendo atto, forse non sanno nemmeno che esisto".

