Sorpresa tra i 12 che si giocheranno le chance di medaglia alle Olimpiadi di Tokyo per la Spagna. Sergio Scariolo, infatti, ha chiamato anche Juancho Hernangomez, che è evidentemente riuscito a recuperare in tempo da un infortunio in amichevole contro la Francia le cui proporzioni, nell'immediato, sembravano molto funeste. Questi nomi e numeri dei chiamati dal tecnico che la prossima stagione la vivrà sulla panchina della Virtus Bologna.

4 Pau Gasol

5 Rudy Fernández

6 Sergio Rodríguez

9 Ricky Rubio

10 Víctor Claver

13 Marc Gasol

14 Willy Hernangómez

16 Usman Garuba

20 Alberto Abalde

21 Alex Abrines

23 Sergio Llull

41 Juancho Hernangómez

Come spiega nel proprio comunicato la Federazione spagnola,, sede delle partite olimpiche. C'è la quinta partecipazione ai Giochi per Pau Gasol, tornato in campo quest'anno con la maglia del Barcellona al preciso scopo di rimettersi in forma per il Giappone e tornare al fianco di suo fratello Marc. Una la presenza che in Italia abbiamo imparato a conoscere, quella di Sergio Rodriguez, play dell'Olimpia Milano.La Spagna, che ha perso stanotte contro gli Stati Uniti per 82-76 nella preparazione verso Tokyo, debutterà con il Giappone lunedì 26 luglio quando in Italia saranno le ore 14:00. Ci saranno poi Argentina e Slovenia nel raggruppamento, che si preannuncia davvero di fuoco.