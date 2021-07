Luka Doncic! Il fenomeno sloveno riscrive la storia del torneo maschile di pallacanestro ai Giochi Olimpici, con una prova incredibile nel successo della Slovenia sull'Argentina (118-110). In soli 31 minuti effettivi sul parquet, il classe 1999 - non dimentichiamolo mai - mette insieme 48 punti, 11 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate. Numeri da capogiro già nel 1° tempo. Mai nessuno aveva infatti segnato 31 punti in metà gara, nemmeno quando esistevano i due tempi anziché i quattro quarti di gioco. Un dominio cestistico impareggiabile, che arricchisce così i motivi di interesse per un torneo in cui, dopo 17 anni, anche atleta-trascinatore di una Nazione intera, che ora può sognare qualcosa di più di una semplice partecipazione alla rassegna a cinque cerchi. Spaziale. L'unico aggettivo che ci viene in mente per descrivere! Il fenomeno sloveno riscrive la storia del torneo maschile di pallacanestro ai Giochi Olimpici, con una prova incredibile nel. In soli 31 minuti effettivi sul parquet, il classe 1999 - non dimentichiamolo mai - mette insieme. Numeri da capogiro già nel 1° tempo. Mai nessuno aveva infatti segnato 31 punti in metà gara, nemmeno quando esistevano i due tempi anziché i quattro quarti di gioco. Un dominio cestistico impareggiabile, che arricchisce così i motivi di interesse per un torneo in cui, dopo 17 anni, anche l'Italia è tornata ampiamente protagonista . Doncic si conferma giocatore capace di riscrivere la storia di questo sport, non solo i libri dei record, ma ancheintera, che ora può sognare qualcosa di più di una semplice partecipazione alla rassegna a cinque cerchi.

Tokyo 2020 Il basket a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 06/07/2021 A 11:03

Non giocando gli ultimi 4 minuti del match, la stella dei Dallas Mavericks non può attentare al record di sempre di punti realizzati in una gara olimpica. Resistono così i 55 realizzati da Oscar Schmidt nella partita tra Brasile e Spagna a Seoul 1988 (allora i verdeoro chiusero 5° dopo aver battuto il Canada nella finale 5°-6° posto). Doncic non è stato però l'unico a brillare nella sfida tra Argentina e Slovenia. Partita da cineteca, infatti, anche per Luis Scola, autore di 23 punti (9/18 al tiro) e diventato 4° miglior marcatore di sempre nella storia dei Giochi con 548, superando il brasiliano Wlamir Marques. In graduatoria assoluta guida sempre "Mao Santa" con 1.093, mentre Pau Gasol, anch'egli a Tokyo con la Spagna - che esordirà oggi alle ore 14:00 italiane contro il Giappone - si metterà alla caccia di Andrew Gaze, distante "solo" 166 punti, per un 2° posto all-time che sarebbe incredibile. Entrambi, sia Scola che Gasol, sono alla loro quinta Olimpiade. Due leggende di un gioco che sembra però aver trovato un nuovo padrone a 360°. Wonder boy, Luka magic o Doncicismo, come preferite.

Italia-Germania 92-82, che esordio! Gli highlights in 210 secondi

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Basket

NBA Luka Doncic, tripla-doppia e nuovi record 05/01/2021 A 08:31