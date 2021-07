Basket

OLIMPIADI, BASKET: GIAPPONE-SLOVENIA 81-116, GLI HIGHLIGHTS

TOKYO 2020 - La Slovenia surclassa anche i padroni di casa, imponendo un pesantissimo +35 al Giappone di Hachimura. Il cestista degli Wizards mette a referto ben 34 punti, che però non bastano per tenere i suoi compagni in carreggiata. Splendido Luka Doncic, che realizza 25 punti in 25 minuti di gioco.

00:03:29, Ieri A 06:38