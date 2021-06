Martedì 29 giugno si apre il torneo preolimpico di Belgrado, tappa decisiva per la qualificazione dell'Italbasket ai Giochi di Tokyo. La Nazionale azzurra di Meo Sacchetti scenderà in campo mercoledì 30 sfidando il Senegal, e tornerà in azione il giorno successivo, giovedì 1° luglio, per affrontare Porto Rico. Le prime due classificate del gironcino accederanno alla fase successiva, a eliminazione diretta, incrociando le prime due del secondo raggruppamento, comprendente i padroni di casa della Serbia, le Filippine (scelte in sostituzione della ritirata Nuova Zelanda) e la Repubblica Dominicana. Le semifinali, in programma sabato 3 luglio, eleggeranno le due squadre che si contenderanno uno dei quattro posti ancora vacanti per Tokyo: la vincente della finale (domenica 4 luglio, ore 20.30) strapperà il pass per i Giochi.

Preolimpico di Belgrado: calendario e orari

Le partite in programma si disputeranno all'Aleksandar Nikolic Hall, arena dalla capacità di 8.000 posti.

Martedì 29 giugno, ore 17.00 - Porto Rico-Senegal

Martedì 29 giugno, ore 20.15 - Rep. Dominicana-Serbia

Mercoledì 30 giugno, ore 17.00 - Senegal-Italia

Mercoledì 30 giugno, ore 20.15 - Serbia-Filippine

Giovedì 1° luglio, ore 17.00 - Italia-Porto Rico

Giovedì 1° luglio, ore 20.30 - Filippine-Rep. Dominicana

Sabato 3 luglio, ore 17.00 - prima semifinale

Sabato 3 luglio, ore 20.30 - seconda semifinale

Domenica 4 luglio, ore 20.30 - finale

Preolimpico di Belgrado: le squadre partecipanti

Squadra Qualificazione World ranking Serbia 5a ai Mondiali 2019 #5 Italia 9a ai Mondiali 2019 #10 Porto Rico 15a ai Mondiali 2019 #18 Rep. Dominicana 16a ai Mondiali 2019 #19 Filippine Wild card #31 Senegal Wild card #35

Gli altri tornei preolimpici

Con quattro posti da assegnare ai Giochi di Tokyo, il torneo di Belgrado sarà accompagnato da ulteriori tre eventi comprendenti le altre 18 squadre ancora in corsa.

Victoria (Canada): Canada, Grecia, Cina, Uruguay, Repubblica Ceca, Turchia.

Canada, Grecia, Cina, Uruguay, Repubblica Ceca, Turchia. Spalato (Croazia): Croazia, Brasile, Tunisia, Germania, Russia, Messico.

Croazia, Brasile, Tunisia, Germania, Russia, Messico. Kaunas (Lituania): Lituania, Corea del Sud, Venezuela, Polonia, Slovenia, Angola.

Guarda tutti gli highlights del Torneo di Amburgo

Italia-Tunisia

Highlights: Italia-Tunisia 82-56

Italia-Rep. Ceca

Highlights: Italia-Repubblica Ceca 83-71

Italia-Germania

Highlights: Italia-Germania 79-91

