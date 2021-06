Tunisia. Venerdì 18 giugno, alle ore 17.00, l'Italia debutterà nella VTG Supercup di Amburgo sfidando la rappresentativa nordafricana nel primo match del quadrangolare trasmesso LIVE in TV su Eurosport 2 e in Discovery Plus. Il primo step nella preparazione per il Preolimpico di Belgrado sarà la. Venerdì 18 giugno, alle ore 17.00, l'Italia debutterà nellasfidando la rappresentativa nordafricana nel primo match del quadrangolare trasmesso LIVEe in LIVE-Streaming su Eurosport Player

Coach Meo Sacchetti ha ridotto a 14 il gruppo dei pre-convocati già al lavoro nel ritiro di Pinzolo della scorsa settimana, escludendo da un roster ancora in via di definizione sia Davide Alviti, out per un problema muscolare non risolvibile nel breve periodo, che Simone Zanotti (scelta tecnica). Ai grandi veterani Marco Spissu, Nicolò Melli e Michele Vitali, si affiancheranno due assoluti protagonisti della stagione appena conclusa, Stefano Tonut (MVP del campionato italiano) e Achille Polonara (annata eccellente in Eurolega con il Baskonia) e quella linea verde che dovrà fungere da base per sostenere la Nazionale del futuro, con Leo Candi, Giordano Bortolani, Mouhamet Diouf, Matteo Spagnolo e Nico Mannion, il ragazzo più rappresentativo della new-generation azzurra, reduce dal suo anno da rookie in NBA con i Golden State Warriors.

C'è curiosità anche per il debutto di Guglielmo Caruso, centro classe 1999 cresciuto nella PMS Moncalieri e poi volato negli States per affinarsi alla Santa Clara University (9.3 punti e 4.8 rimbalzi di media con 14 gare da titolare nell'ultima stagione).

Torneo preolimpico L'Italia verso il Preolimpico: VTB Supercup di Amburgo LIVE su Eurosport 2 IERI A 22:05

Questa la lista dei 14 azzurri scelti da coach Meo Sacchetti per il quadrangolare di Amburgo tra venerdì 18 e domenica 20 giugno.

Giocatore Ruolo Anno di nascita Altezza Squadra #0 Marco Spissu playmaker 1995 184 Sassari #1 Niccolò Mannion playmaker 2001 188 Golden State #4 Leonardo Candi play-guardia 1997 190 Reggio Emilia #7 Stefano Tonut guardia 1993 194 Venezia #9 Nicolò Melli ala-centro 1991 206 Dallas #18 Matteo Spagnolo playmaker 2003 193 Real Madrid #19 Raphael Gaspardo ala 1993 207 Brindisi #22 Giordano Bortolani guardia 2000 193 Brescia #25 Michele Ruzzier playmaker 1993 183 Varese #30 Guglielmo Caruso centro 1999 208 Santa Clara #31 Michele Vitali guardia 1991 196 Bamberg #33 Achille Polonara ala 1991 205 Baskonia #34 Mouhamet Rassoul Diouf centro 2001 206 Reggio Emilia #45 Nicola Akele ala 1995 203 Treviso

Hackett: "Sconfitta amarissima. Estate? Mi spiace, ma niente Nazionale"

Torneo preolimpico L'Italia verso il Preolimpico: VTB Supercup di Amburgo LIVE su Eurosport 2 IERI A 22:05