Nazionale che dal 29 giugno sarà a Belgrado per il Preolimpico che mette in palio un pass per i Meo Sacchetti ha diramato la lista dei 16 convocati che si raduneranno a Milano lunedì 14 giugno e che parteciperanno alla VTG Supercup di Amburgo dal 18 al 20 giugno contro Tunisia, Repubblica Ceca e Germania (LIVE e on-demand su Eurosport Player). Ai 9 atleti presenti a Pinzolo, si aggiungono altri 7 giocatori: dagli USA tornano Nicolò Melli, assente al Mondiale del 2019 e reduce dall'eliminazione al primo turno dei playoff con i Dallas Mavericks, e Niccolò Mannion, la cui unica presenza risale al 2018 e che viene dall'anno da rookie in NBA coi Golden State Warriors; aggiunti anche Raphael Gaspardo, Achille Polonara, Marco Spissu, Stefano Tonut e Michele Vitali. Inizia a prendere forma lache dal 29 giugno sarà a Belgrado per ilche mette in palio un pass per i Giochi di Tokyo . Dopo il ritiro di 9 giorni in Val Rendena, il ctha diramato la lista deiche si raduneranno a Milano lunedì 14 giugno e che parteciperanno alladal 18 al 20 giugno contro Tunisia, Repubblica Ceca e Germania (LIVE e on-demand su Eurosport Player). Ai 9 atleti presenti a Pinzolo, si aggiungono altri 7 giocatori: dagli USA tornano, assente al Mondiale del 2019 e reduce dall'eliminazione al primo turno dei playoff con i Dallas Mavericks, e, la cui unica presenza risale al 2018 e che viene dall'anno da rookie in NBA coi Golden State Warriors; aggiunti anche

Purtroppo non sarà del gruppo l'attesissimo Paolo Banchero, stella a livello liceale negli Stati Uniti e pronosticato come Top 3 al Draft NBA del 2022: purtroppo l'ala è stata trattenuta oltre oceano per impegni accademici con l'Università di Duke che frequenterà nella stagione 2021-22.

Una volta concluso il torneo di Amburgo il CT diramerà l'ultima convocazione, quella definitiva in vista dell'amichevole contro il Venezuela a Milano il 24 giugno e soprattutto del torneo preolimpico in Serbia. Dovrebbero tornare a disposizione sia Danilo Gallinari, attualmente impegnato nei playoff NBA con gli Atlanta Hawks, e i reduci dalla finale Scudetto come i vari Belinelli, Pajola, Abass, Ricci, Datome, Biligha e Brooks.

Il commento di Meo Sacchetti: "Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto in questi giorni nel meraviglioso scenario del Trentino. Al di fuori di ogni frase di circostanza, ho visto che tutti i ragazzi hanno sfruttato l’occasione che si sono meritati. In campo c’è stata tanta energia, a volte forse anche troppa dovuta all’entusiasmo ma questo è un ottimo segnale. Ora il lavoro prosegue e diventa più complesso perché cominciamo ad inserire giocatori di esperienza. Nell’ultima tappa, dopo la Germania, ne aggregheremo altri cercando di arrivare quanto più pronti possibile all’appuntamento di Belgrado".

Il programma

14/17 giugno

Raduno a Milano

18/20 giugno

VTG Supercup 2021 (Amburgo, Germania)

18 giugno

Italia-Tunisia (ore 17.00)

Germania-Repubblica Ceca (ore 20.30)

19 giugno

Italia-Repubblica Ceca (ore 17.00)

Germania-Tunisia (ore 20.30)

20 giugno

Repubblica Ceca-Tunisia (ore 17.00)

Germania-Italia (ore 20.30)

21/23 giugno

Raduno a Milano

24 giugno

Italia-Venezuela (ore 20.45, Palalido Milano)

25 giugno

Partenza per Belgrado (Serbia)

26/28 giugno

Raduno a Belgrado (Serbia)

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament: Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

29 giugno

Portorico-Senegal (ore 16.30)

Repubblica Dominicana-Serbia (ore 20.15)

30 giugno

Senegal-Italia (ore 16.30)

Serbia-Filippine (ore 20.15)

1° luglio

Italia-Portorico (ore 16.30)

Filippine-Repubblica Dominicana (ore 20.30)

3 luglio

Semifinali (13.00 e 16.00)

4 luglio

Finale (20.30)

Da Rusconi a Mannion, i giocatori italiani in NBA

