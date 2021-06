costringono il Senegal a rinunciare al torneo preolimpico di Belgrado. La rappresentativa africana, in quarantena, è rimasta bloccata sul suolo tedesco, regalando all'Italia, di fatto, la qualificazione diretta alla semifinale. I quattro casi di covid (tre giocatori e un membro dello staff tecnico) emersi nel giro di tamponi precedente l'ultima amichevole contro la Germania. La rappresentativa africana, in quarantena, è rimasta bloccata sul suolo tedesco, regalando all'Italia, di fatto,

I match del Senegal in programma oggi (martedì 29 giugno) contro Porto Rico e domani (mercoledì 30) contro la nazionale azzurra sono stati cancellati, e il gironcino dell'Italia si risolverà con il solo scontro diretto di giovedì 31 contro Porto Rico per assegnare il primo posto (in campo alle ore 16.30).

Svolgimento regolare, invece, per il secondo gruppo del preolimpico che eleggerà le altre due semifinaliste destinate a incrociare il proprio cammino con gli Azzurri. Si comincia stasera, alle ore 20.15, con la partita tra i padroni di casa della Serbia e la Repubblica Dominicana.

Preolimpico di Belgrado: calendario e orari aggiornati

Le partite in programma si disputeranno all'Aleksandar Nikolic Hall, arena dalla capacità di 8.000 posti. Il torneo sarà trasmesso interamente da Sky Sport, mentre le partite degli Azzurri andranno in onda anche su Rai Sport.

Martedì 29 giugno, ore 20.15 - Rep. Dominicana-Serbia

Mercoledì 30 giugno, ore 20.15 - Serbia-Filippine

Giovedì 1° luglio, ore 16.30 - Italia-Porto Rico

Giovedì 1° luglio, ore 20.30 - Filippine-Rep. Dominicana

Sabato 3 luglio, ore 13.00 - prima semifinale

Sabato 3 luglio, ore 16.00 - seconda semifinale

Domenica 4 luglio, ore 20.30 - finale

