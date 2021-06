Nikola Akele, Leo Candi e Matteo Spagnolo. Coach Meo Sacchetti ha operato la seconda tranche settimanale di tagli dopo quella operata lunedì scorso per definire il gruppo dei 14 giocatori partiti per raggiungere Belgrado, sede del torneo preolimpico in programma tra martedì 29 giugno e domenica 4 luglio. Il tecnico azzurro ha autorizzato a lasciare il ritiro tre degli elementi più giovani e con meno esperienza, dando alla squadra, come prevedibile, una forma molto differente rispetto a quella vista Out. Coach Meo Sacchetti ha operato la seconda tranche settimanale di tagli dopo quella operata lunedì scorso per definire il gruppo deipartiti per raggiungere Belgrado, sede del torneo preolimpico in programma tra martedì 29 giugno e domenica 4 luglio. Il tecnico azzurro ha autorizzato a lasciare il ritiro tre degli elementi più giovani e con meno esperienza, dando alla squadra, come prevedibile, una forma molto differente rispetto a quella vista nelle amichevoli di preparazione al Torneo di Amburgo

il roster definitivo a 12 elementi che prenderà parte al torneo, Il gruppo, che sarà ulteriormente ritoccato entro martedì per disegnareche prenderà parte al torneo, ha mantenuto gli ultimi 6 aggregati (Awudu Abass, Simone Fontecchio, Riccardo Moraschini, Alessandro Pajola, Giampaolo Ricci e Amedeo Tessitori) che, loro malgrado, non hanno potuto testarsi nell’ultimo match di preparazione a causa della cancellazione dell’amichevole in programma giovedì 24 giugno contro il Venezuela per un caso di covid emerso all’interno del gruppo-squadra sudamericano.

Senegal e tornerà in campo giovedì 1° luglio, sempre alle 16.30, affrontando Porto Rico. Le prime due classificate incroceranno le omologhe L’Italia debutterà mercoledì 30 giugno, alle ore 16.30, contro ile tornerà in campo giovedì 1° luglio, sempre alle 16.30, affrontando. Le prime due classificate incroceranno le omologhe del raggruppamento con Serbia, Filippine e Rep. Dominicana in semifinale . Il torneo sarà trasmesso interamente da Sky Sport, mentre le partite degli Azzurri andranno in onda anche su Rai Sport.

Il roster con i 14 giocatori partiti per Belgrado:

Giocatore Età Ruolo Squadra #0 Marco Spissu 1995 playmaker Sassari #1 Niccolò Mannion 2000 playmaker Golden State #7 Stefano Tonut 1993 guardia Venezia #9 Nicolò Melli 1991 ala-centro Dallas #13 Simone Fontecchio 1995 ala Alba Berlino #16 Amedeo Tessitori 1994 centro Virtus Bologna #17 Giampaolo Ricci 1991 ala Virtus Bologna #23 Awudu Abass 1993 guardia-ala Virtus Bologna #24 Riccardo Moraschini 1991 guardia-ala Milano #25 Michele Ruzzier 1993 playmaker Varese #31 Michele Vitali 1991 guardia Bamberg #33 Achille Polonara 1991 ala Baskonia #34 Mouhamet Diouf 2001 centro Reggio Emilia #54 Alessandro Pajola 1999 playmaker Virtus Bologna

