Doveva essere il match del grande ritorno della Nazionale azzurra con pubblico in Italia ma un caso di positività al coronavirus riscontrato nel gruppo squadra del Venezuela ha portato all'annullamento dell'amichevole in programma giovedì 24 giugno all'Allianz Cloud di Milano.

Si tratta del terzo caso emerso all'interno della formazione sudamericana dopo i due annunciati la scorsa settimana durante un torneo di preparazione in Turchia: gli atleti in questione erano stati isolati e sostituiti, e il Venezuela aveva potuto proseguire il suo percorso di preparazione al torneo preolimpico di Spalato. La nuova positività ha però consigliato entrambe le delegazioni di cancellare la partita di giovedì per evitare ulteriori chance di contagio.

di Awudu Abass, Simone Fontecchio, Riccardo Moraschini, Alessandro Pajola, Giampaolo Ricci e Amedeo Tessitori nella giornata di lunedì, continuerà ad allenarsi a Milano prima della partenza per la Serbia, in programma venerdì 25 giugno. Non muta, comunque, il programma della Nazionale azzurra in vista del torneo di Belgrado: la squadra di coach Meo Sacchetti, ora forte di 17 effettivi dopo l'aggiuntanella giornata di lunedì, continuerà ad allenarsi a Milano prima della partenza per la Serbia, in programma

I biglietti per la partita saranno rimborsati secondo le modalità indicate sul sito Vivaticket.

