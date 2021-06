2-1 e la sconfitta , la Nazionale azzurra rientra in Italia per il secondo raduno di Milano. Coach Meo Sacchetti ha diramato nuove convocazioni, inserendo quei giocatori che non avevano potuto rispondere alla prima chiamata perché impegnati nei playoff con le rispettive squadre di club. Si aggregano, così, Awudu Abass, Simone Fontecchio, Riccardo Moraschini, Alessandro Pajola, Giampaolo Ricci e Amedeo Tessitori, mentre sono stati autorizzati a lasciare il gruppo Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Simone Zanotti e l'infortunato Raphael Gaspardo, presente ma inutilizzato nel torneo tedesco. Archiviato il quadrangolare di Amburgo con un record die la sconfitta nella "finale" di domenica sera contro la Germania la Nazionale azzurra rientra in Italia per. Coach Meo Sacchetti ha diramato, inserendo quei giocatori che non avevano potuto rispondere alla prima chiamata perché impegnati nei playoff con le rispettive squadre di club. Si aggregano, così,mentre sono stati autorizzati a lasciare il gruppoe l'infortunato, presente ma inutilizzato nel torneo tedesco.

Sacchetti si trova ora a gestire un nuovo gruppo di 17 elementi, con maggior esperienza e qualità diffusa, e i prossimi giorni di allenamento, destinati a concludersi con l'amichevole contro il Venezuela in programma giovedì 24 giugno all'Allianz Cloud di Milano, saranno decisivi per stilare la lista definitiva del roster che prenderà parte al preolimpico di Belgrado, in partenza martedì 29 giugno.

Il match contro il Venezuela, ultima amichevole prima del trasferimento in Serbia, sarà trasmesso LIVE in TV su Eurosport 1 e in LIVE-Streaming su Eurosport Player: palla a due giovedì alle ore 20.45!

I convocati per il raduno di Milano e l’amichevole contro il Venezuela

Giocatore Età Ruolo Squadra #0 Marco Spissu 1995 playmaker Sassari #1 Niccolò Mannion 2000 playmaker Golden State #4 Leonardo Candi 1997 play-guardia Reggio Emilia #7 Stefano Tonut 1993 guardia Venezia #9 Nicolò Melli 1991 ala-centro Dallas #13 Simone Fontecchio 1995 ala Alba Berlino #16 Amedeo Tessitori 1994 centro Virtus Bologna #17 Giampaolo Ricci 1991 ala Virtus Bologna #18 Matteo Spagnolo 2003 playmaker Real Madrid #23 Awudu Abass 1993 guardia-ala Virtus Bologna #24 Riccardo Moraschini 1991 guardia-ala Milano #25 Michele Ruzzier 1993 playmaker Varese #31 Michele Vitali 1991 guardia Bamberg #33 Achille Polonara 1991 ala Baskonia #34 Mouhamet Diouf 2001 centro Reggio Emilia #45 Nicola Akele 1995 ala Treviso #54 Alessandro Pajola 1999 playmaker Virtus Bologna

